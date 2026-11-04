Zdjęcia zorzy polarnej wykonane nad Niemcami w maju 2024 roku pomogły badaczom lepiej zrozumieć wcześniej nieopisane zjawisko czerwonego blasku na niebie. Informuje o tym Der Spiegel.

Zdjęcia z Dolnej Saksonii

W badaniu wykorzystano spektakularne zdjęcia zarejestrowane w Niemczech, w tym w kraju związkowym Dolna Saksonia. Na jednym ze zdjęć zorzy polarnej nad Brunszwikiem widać wyraźne jasne pasma na niebie. Podpis pod zdjęciem również identyfikuje to zjawisko jako zorzę polarną nad miastem.

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Według publikacji zdjęcia te dostarczyły nowych wskazówek dotyczących powstawania czerwonych zórz polarnych. Der Spiegel nazywa badany blask fenomenem, który wcześniej nie był opisany. To właśnie fotografie wykonane podczas zjawiska w maju 2024 roku pomogły doprecyzować jego zrozumienie.

Udział fotografów amatorów

Der Spiegel informuje, że do dalszych badań mają dołączyć fotografowie amatorzy. Ich zdjęcia mogą stać się materiałem do badania podobnych przejawów zorzy polarnej.

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