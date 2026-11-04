W Stanach Zjednoczonych Republikanin Anthony Constantino ma wygrać wybory do Izby Reprezentantów w 21. okręgu wyborczym stanu Nowy Jork. Jak podaje The Hill, taką prognozę opublikowała Decision Desk HQ, partner redakcji w zakresie danych wyborczych.

Wyniki liczenia głosów

Constantino, dyrektor generalny firmy Sticker Mule, rywalizował z demokratą Blakiem Gendebienem oraz niezależnym kandydatem Christopherem Schmidtem. Według stanu na środowe popołudnie policzono ponad 95% głosów, a Republikanin uzyskiwał nieco mniej niż 51%. Jego kandydaturę poparł prezydent USA Donald Trump.

Kampania i wakujący mandat

Podczas kampanii Constantino podkreślał swoje doświadczenie przedsiębiorcy. Firma Sticker Mule ma siedzibę w Amsterdamie w stanie Nowy Jork i posiada zakłady produkcyjne w Karolinie Południowej oraz we Włoszech.

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W programie wyborczym obiecał ograniczyć wydatki rządowe, obniżyć koszty usług komunalnych, wzmocnić bezpieczeństwo północnej granicy USA oraz rozwijać Partię Republikańską w Nowym Jorku.

Mandat stał się wakujący po decyzji republikanki Elise Stefanik, by nie ubiegać się o reelekcję. Reprezentowała ten okręg przez sześć kadencji i początkowo planowała kandydować na gubernatora stanu Nowy Jork, jednak w grudniu 2025 roku wycofała swoją kandydaturę.

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