В США республиканцу Энтони Константино прогнозируют победу на выборах в Палату представителей в 21-м округе штата Нью-Йорк. По данным The Hill, такой прогноз обнародовала Decision Desk HQ — партнер издания по электоральным данным.

Результаты подсчета

Константино, генеральный директор компании Sticker Mule, соперничал с демократом Блейком Гендебиеном и независимым кандидатом Кристофером Шмидтом. По состоянию на среду после полудня было подсчитано более 95% голосов, а республиканец набирал чуть менее 51%. Его кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.

Кампания и вакантный мандат

Во время кампании Константино подчеркивал свой предпринимательский опыт. Компания Sticker Mule базируется в Амстердаме, штат Нью-Йорк, и имеет производственные мощности в штате Южная Каролина и Италии.

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В предвыборной программе он обещал сокращать государственные расходы, снижать стоимость коммунальных услуг, усиливать безопасность северной границы США и развивать Республиканскую партию в Нью-Йорке.

Мандат стал вакантным после решения республиканки Элиз Стефаник не переизбираться. Она представляла этот округ шесть сроков и сначала планировала баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, однако в декабре 2025 года сняла свою кандидатуру.

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