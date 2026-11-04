Prezydent USA Donald Trump konsultuje się z doradcami w sprawie tego, czy pozostawić sekretarza obrony Pete’a Hegsetha na stanowisku po porażce Partii Republikańskiej w wyborach we wtorek. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na kilka źródeł CBS News.

Czynnik wojenny w wyjaśnieniu porażki

Według CBS News Trump i wiceprezydent J.D. Vance wskazali wojnę z Iranem jako jedną z głównych przyczyn niepowodzenia republikanów. Niektórzy pracownicy Białego Domu również przypuszczają, że część odpowiedzialności za wyniki wyborów może spaść na dowódcę Dowództwa Centralnego USA admirała Brada Coopera oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a.

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Jednocześnie inne źródła CBS News oświadczyły, że Trump nie podjął jeszcze decyzji o zastąpieniu Hegsetha. Przed wyborami demokratyczni ustawodawcy próbowali już zainicjować impeachment sekretarza obrony, a przy znaczącej większości demokratów w Kongresie taka próba mogłaby zakończyć się sukcesem.

Wśród możliwych kandydatów wskazano DeSantisa

Jedno ze źródeł CBS News wskazało republikańskiego gubernatora Florydy Rona DeSantisa jako jednego z możliwych następców Hegsetha. Według źródła mógłby on potencjalnie uzyskać zatwierdzenie przez Senat w okresie przejściowym po wyborach, a następnie objąć stanowisko po zakończeniu swojej kadencji gubernatorskiej 5 stycznia. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly oświadczyła, że Trump ma pełne zaufanie do Hegsetha.

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