Президент США Дональд Трамп консультируется с советниками по вопросу о том, оставлять ли министра обороны Пита Хегсета на должности после поражения Республиканской партии на выборах во вторник. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на несколько источников CBS News.

Военный фактор в объяснении поражения

По данным CBS News, Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали войну с Ираном одной из главных причин неудачи республиканцев. Некоторые сотрудники Белого дома также предполагают, что часть ответственности за результаты выборов может лечь на командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

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В то же время другие источники CBS News заявили, что Трамп еще не принял решения о замене Хегсета. До выборов демократические законодатели уже пытались инициировать импичмент министра обороны, а при наличии значительного большинства демократов в Конгрессе такая попытка могла бы быть успешной.

Среди возможных кандидатов назвали ДеСантиса

Один из источников CBS News назвал губернатора Флориды от Республиканской партии Рона ДеСантиса одним из возможных преемников Хегсета. По словам источника, он потенциально мог бы пройти утверждение Сенатом в переходный период после выборов, а затем вступить в должность после завершения губернаторского срока 5 января. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп полностью доверяет Хегсету.

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