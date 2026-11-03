W Polsce 30% uczestników sondażu opowiedziało się po stronie sędziów wybranych przez Sejm, którzy złożyli ślubowanie bez obecności prezydenta. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego poparło 21% respondentów, informuje Interia, powołując się na badanie Europion Polska przeprowadzone na zlecenie Onetu.

Kolejne 25% ankietowanych nie poparło żadnej ze stron sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie 24% respondentów nie potrafiło zdecydować, kogo jest gotowych poprzeć.

Rozkład odpowiedzi wśród wyborców partii

Najbardziej jednomyślni okazali się wyborcy Koalicji Obywatelskiej: 72% z nich poparło sędziów wybranych przez Sejm. Wśród zwolenników Lewicy takie stanowisko wybrało 45%, a wśród wyborców Trzeciej Drogi — 34%.

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Z kolei wśród elektoratu partii Prawo i Sprawiedliwość 44% opowiedziało się po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Takie samo stanowisko wybrało 47% zwolenników Konfederacji.

Rozumienie sporu i zaufanie do trybunału

Najczęściej zrozumienie istoty konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego deklarowali wyborcy Koalicji Obywatelskiej — 54%, oraz Lewicy — 51%. Wśród zwolenników Konfederacji wskaźnik ten wyniósł 47%, Prawa i Sprawiedliwości — 44%, a Trzeciej Drogi — 36%.

Najwyższy poziom zaufania do Trybunału Konstytucyjnego odnotowano wśród wyborców Konfederacji — 50%. Wśród zwolenników Trzeciej Drogi instytucji ufa 47%, Prawa i Sprawiedliwości — 41%, Koalicji Obywatelskiej — 37%, a Lewicy — 29%.

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