在波兰，30%的调查参与者站在由议会选出的法官一边，这些法官在总统未出席的情况下宣誓就职。21%的受访者支持宪法法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基，Interia报道，并援引Europion Polska受Onet委托进行的一项研究。

另有25%的受访者不支持围绕宪法法庭争议中的任何一方。同时，24%的受访者无法决定愿意支持谁。

各党派选民的回答分布

公民联盟的选民最为一致：其中72%支持由议会选出的法官。在左翼党支持者中，45%选择了这一立场；在第三条道路的选民中，这一比例为34%。

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与此同时，在法律与公正党选民中，44%站在宪法法庭主席一边。47%的联盟党支持者也选择了同样的立场。

对争议的理解和对法庭的信任

最常表示理解围绕宪法法庭冲突本质的是公民联盟选民，占54%，以及左翼党选民，占51%。在联盟党支持者中，这一比例为47%；法律与公正党为44%；第三条道路为36%。

对宪法法庭信任度最高的是联盟党选民，占50%。在第三条道路支持者中，47%信任该机构；法律与公正党支持者中为41%；公民联盟支持者中为37%；左翼党支持者中为29%。

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