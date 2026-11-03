В Польше 30% участников опроса встали на сторону судей, избранных Сеймом, которые принесли присягу без присутствия президента. Председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского поддержал 21% респондентов, сообщает Interia со ссылкой на исследование Europion Polska, проведенное по заказу Onet.

Еще 25% опрошенных не поддержали ни одну из сторон спора вокруг Конституционного трибунала. В то же время 24% респондентов не смогли определиться, кого готовы поддержать.

Распределение ответов среди избирателей партий

Наиболее единодушными оказались избиратели Гражданской коалиции: 72% из них поддержали судей, избранных Сеймом. Среди сторонников Левых такую позицию выбрали 45%, а среди избирателей Третьего пути — 34%.

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В то же время среди электората партии «Право и справедливость» 44% встали на сторону председателя Конституционного трибунала. Такую же позицию выбрали 47% сторонников Конфедерации.

Понимание спора и доверие к трибуналу

О понимании сути конфликта вокруг Конституционного трибунала чаще всего заявляли избиратели Гражданской коалиции — 54%, и Левых — 51%. Среди сторонников Конфедерации этот показатель составил 47%, партии «Право и справедливость» — 44%, Третьего пути — 36%.

Наивысший уровень доверия к Конституционному трибуналу зафиксирован среди избирателей Конфедерации — 50%. Среди сторонников Третьего пути учреждению доверяют 47%, партии «Право и справедливость» — 41%, Гражданской коалиции — 37%, а Левых — 29%.

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