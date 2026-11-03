Прокуратура Павии в Италии подала ходатайство о предании суду Андреа Семпио — нового подозреваемого в убийстве Кьяры Поджи в 2007 году в Гарласко недалеко от Павии. Поджи, получившая экономическое образование, была сестрой друга Семпио.

Новые доказательства и версия прокуратуры

Как сообщает ANSA English, среди новых доказательств прокуратура называет след от обуви, который якобы соответствует стопе Семпио. Эксперты со стороны подозреваемого оспаривают этот вывод.

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По мнению прокуроров Павии, Семпио мог убить Поджи после того, как она отвергла его сексуальное предложение. В ходатайстве прокуратура также ссылается на отягчающие обстоятельства — особую жестокость и низменные мотивы. В документе указано, что у жертвы было не менее 12 травм черепа и лица.

Решение должен принять судья

Ходатайство прокуратуры рассмотрит судья предварительного слушания. Бывший парень Поджи Альберто Стази недавно получил условно-досрочное освобождение и вышел на свободу, отбыв более 10 лет из назначенного ему 16-летнего срока лишения свободы по этому делу.

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