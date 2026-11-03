Prokuratura w Pawii we Włoszech złożyła wniosek o postawienie przed sądem Andrei Sempio, nowego podejrzanego w sprawie zabójstwa Chiary Poggi w 2007 roku w Garlasco niedaleko Pawii. Poggi, która zdobyła wykształcenie ekonomiczne, była siostrą przyjaciela Sempio.

Nowe dowody i wersja prokuratury

Jak podaje ANSA English, wśród nowych dowodów prokuratura wymienia ślad buta, który rzekomo odpowiada stopie Sempio. Eksperci reprezentujący podejrzanego kwestionują ten wniosek.

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Zdaniem prokuratorów z Pawii Sempio mógł zabić Poggi po tym, jak odrzuciła jego propozycję seksualną. We wniosku prokuratura powołuje się również na okoliczności obciążające — szczególne okrucieństwo i niskie pobudki. W dokumencie wskazano, że ofiara miała co najmniej 12 obrażeń czaszki i twarzy.

Decyzję ma podjąć sędzia

Wniosek prokuratury rozpatrzy sędzia na posiedzeniu wstępnym. Były chłopak Poggi, Alberto Stasi, niedawno otrzymał zwolnienie warunkowe i wyszedł na wolność po odbyciu ponad 10 lat z orzeczonej wobec niego 16-letniej kary pozbawienia wolności w tej sprawie.

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