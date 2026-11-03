Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze w Holandii ogłosi 19 listopada decyzję w sprawie tego, czy działania Mjanmy przeciwko przeważnie muzułmańskiej mniejszości Rohingjów stanowiły ludobójstwo. Urzędnicy poinformowali 3 listopada o dacie ogłoszenia decyzji, pisze The Hindu.

Pozew Gambii przeciwko Mjanmie

Sprawę do trybunału wniosła Gambia. Oskarża ona Mjanmę o to, że brutalne represje wobec Rohingjów naruszyły Konwencję ONZ z 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

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Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ rozpatrują te oskarżenia od siedmiu lat. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ rozstrzyga spory między państwami.

Znaczenie decyzji

Eksperci prawni uważnie śledzą decyzję w sprawie Mjanmy. Według publikacji może ona dać wyobrażenie o możliwym podejściu trybunału w sprawie wniesionej przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi w związku z jego kampanią w Gazie.

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