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Суд ООН 19 ноября объявит решение по обвинениям Мьянмы в геноциде рохинджа — The Hindu

Фёдор Крыштовский 03 Ноября 2026 21:53
Суд ООН 19 ноября объявит решение по обвинениям Мьянмы в геноциде рохинджа — The Hindu

Международный суд ООН в Гааге, Нидерланды, 19 ноября объявит решение о том, являлись ли действия Мьянмы против преимущественно мусульманского меньшинства рохинджа геноцидом. О дате объявления решения 3 ноября сообщили чиновники, пишет The Hindu.

Иск Гамбии против Мьянмы

Дело в суд подала Гамбия. Она обвиняет Мьянму в том, что жестокие репрессии против рохинджа нарушили Конвенцию ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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Судьи Международного суда ООН рассматривают эти обвинения в течение семи лет. Международный суд ООН рассматривает споры между государствами.

Значение решения

Юридические эксперты внимательно следят за решением по делу Мьянмы. По данным издания, оно может дать представление о возможном подходе суда к делу, которое Южная Африка возбудила против Израиля из-за его кампании в Газе.

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