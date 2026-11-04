В США Decision Desk HQ (DDHQ) прогнозирует победу секретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон над республиканцем, членом Палаты представителей Джоном Джеймсом на выборах губернатора. Как сообщает The Hill, по состоянию на 22:45 по восточному времени США Бенсон имела 55% голосов против 44% у Джеймса после подсчета 31% бюллетеней.

Преемница Уитмер

Если прогноз подтвердится, Бенсон сменит губернатора-демократа Гретчен Уитмер, которая не может баллотироваться на новый срок из-за ограничения числа сроков. Такой результат прервет многолетнюю тенденцию в Мичигане, при которой после восьми лет пребывания одной партии у власти должность губернатора получала другая.

Бенсон впервые избрали секретарем штата в 2018 году. В 2020 году она приобрела общенациональную известность, защищая результаты президентских выборов в Мичигане от попыток Дональда Трампа отменить итоги его поражения. Как главный должностной представитель штата по вопросам выборов, она сталкивалась с угрозами и преследованиями, в том числе с вооруженными протестующими у ее дома.

В 2022 году Бенсон получила премию Джона Ф. Кеннеди «Профиль мужества», а в 2023 году — Президентскую гражданскую медаль США.

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Ход кампании

Во время кампании Бенсон обещала снизить расходы, а также защищать право на аборт и доступ к голосованию. Она связывала Джеймса с тарифами Трампа и критиковала его работу в Конгрессе в сфере здравоохранения.

Джеймс, выпускник Военной академии США в Вест-Пойнте и ветеран армии, сосредоточил кампанию на экономических вопросах. Он обвинял демократов, управлявших штатом, в росте расходов и медленном экономическом развитии. Поддержка Трампа на республиканских праймериз помогла Джеймсу победить бизнесмена Перри Джонсона.

Если прогноз DDHQ подтвердится, это станет третьей неудачной попыткой Джеймса получить должность на уровне штата. Ранее он проиграл выборы в Сенат США в 2018 и 2020 годах, а затем два срока представлял конкурентный округ в Палате представителей США. По данным The Hill, позиции Бенсон укрепились после того, как в мае независимый кандидат и бывший мэр Детройта Майк Дагган снялся с гонки.

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