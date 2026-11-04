在美国，Decision Desk HQ（DDHQ）预测，密歇根州州务卿乔斯琳·本森将在州长选举中击败共和党籍联邦众议员约翰·詹姆斯。据《国会山报》报道，截至美国东部时间22时45分，在已计票31%的情况下，本森获得55%的选票，詹姆斯获得44%。

惠特默的继任者

如果预测得到证实，本森将接替民主党州长格雷琴·惠特默，后者因任期限制无法竞选连任。这一结果将打破密歇根州长期以来的趋势，即一个政党执政八年后，州长职位由另一个政党赢得。

本森于2018年首次当选州务卿。2020年，她因捍卫密歇根州总统选举结果、反对唐纳德·特朗普推翻其败选结果的尝试而在全国获得知名度。作为该州负责选举事务的最高官员，她面临威胁和骚扰，其中包括在她家外的武装抗议者。

2022年，本森获得约翰·F·肯尼迪“勇气档案”奖；2023年，她获得美国总统公民奖章。

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竞选进程

在竞选期间，本森承诺降低成本，并保护堕胎权和投票机会。她将詹姆斯与特朗普的关税政策联系起来，并批评他在国会中有关医疗保健的工作。

詹姆斯是美国西点军校毕业生和陆军退伍军人，他将竞选重点放在经济议题上。他指责执掌该州的民主党人导致成本上升和经济发展缓慢。特朗普在共和党初选中的支持帮助詹姆斯击败商人佩里·约翰逊。

如果DDHQ的预测得到证实，这将是詹姆斯第三次未能赢得州级职位。他此前在2018年和2020年的美国参议院选举中落败，之后在美国众议院代表一个竞争激烈的选区两届。据《国会山报》报道，今年5月独立候选人、底特律前市长迈克·杜根退出竞选后，本森的优势得到加强。

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