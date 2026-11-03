Badanie Instytutu Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej IMPACT-se w Niemczech wykazało, że podręczniki dla uczniów starszych klas w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia szczegółowo omawiają historię Żydów i Holokaust. Jednocześnie, zdaniem autorów raportu, sposób przedstawienia w nich konfliktu izraelsko-palestyńskiego zawiera istotne nierównowagi. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Badacze przeanalizowali 12 podręczników do historii, religii i nauk społecznych używanych w gimnazjach, czyli w akademickim profilu niemieckiego szkolnictwa średniego. Zbadali materiały przeznaczone na ostatnie trzy lata nauki przed egzaminami Abitur i ocenili je według międzynarodowych standardów opracowanych na podstawie deklaracji UNESCO.

Omówienie historii Żydów i Holokaustu

Według raportu materiały edukacyjne przedstawiają judaizm jako współczesny i wieloaspektowy element niemieckiego społeczeństwa, a nie tylko historycznego poprzednika chrześcijaństwa. Podręczniki wyjaśniają również korzenie chrześcijańskiego antysemityzmu, odrzucają ideę zbiorowej winy Żydów za ukrzyżowanie Jezusa i przypominają, że Jezus oraz jego pierwsi naśladowcy byli Żydami.

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Rozdziały dotyczące Holokaustu śledzą przekształcenie dawnych uprzedzeń w nazistowskie teorie rasowe, propagandę i dyskryminacyjne ustawy, które poprzedziły zamordowanie sześciu milionów ludzi. Uczniowie analizują źródła pierwotne, w tym dzienniki Victora Klemperera i poznańskie przemówienie Heinricha Himmlera, a także różne formy żydowskiego oporu — od ukrywania się i akcji ratunkowych po powstania w getcie warszawskim, Treblince i Sobiborze.

Uwagi dotyczące tematu Bliskiego Wschodu

Jednocześnie autorzy badania uważają, że dążenie podręczników do przedstawienia różnych poglądów na konflikt izraelsko-palestyński czasami tworzy fałszywe równoważności. Jako przykład wskazują równoległe użycie nagłówków dotyczących izraelskiej Wojny o Niepodległość i Nakby, a także wojny sześciodniowej i Naksy.

Raport krytykuje także jeden z podręczników za umieszczenie zdjęcia izraelskiej operacji wojskowej na Zachodnim Brzegu obok fotografii uzbrojonego bojownika Hamasu pod nagłówkiem „Wzajemne zagrożenia i przemoc”, bez określenia Hamasu jako organizacji terrorystycznej. Zdaniem badaczy materiały szczegółowo przedstawiają arabskie zastrzeżenia wobec planu podziału ONZ z 1947 roku, lecz znacznie mniej uwagi poświęcają zagrożeniom dla bezpieczeństwa i fragmentacji terytorialnej, które dotyczyły strony żydowskiej.

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