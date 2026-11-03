德国学校教育和平与文化宽容监测研究所（IMPACT-se）的一项研究发现，北莱茵-威斯特法伦州高中高年级教材对犹太历史和大屠杀进行了深入介绍。与此同时，报告作者认为，这些教材对以色列—巴勒斯坦冲突的叙述存在严重失衡。据《耶路撒冷邮报》报道。

研究人员分析了德国文理中学使用的12本历史、宗教和社会科学教材；文理中学是德国中等教育的学术方向。他们审阅了Abitur考试前最后三年的学习材料，并依据以联合国教科文组织宣言为基础制定的国际标准对其进行评估。

对犹太历史和大屠杀的介绍

报告称，这些教学材料将犹太教呈现为德国社会当代且多元的一部分，而不只是基督教的历史先驱。教材还解释了基督教反犹主义的根源，否定犹太人应为耶稣被钉十字架承担集体罪责的观点，并提醒读者，耶稣及其最初的追随者都是犹太人。

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有关大屠杀的章节追溯了长期存在的偏见如何演变为纳粹种族理论、宣传和歧视性法律，继而导致600万人被杀害。学生学习一手资料，包括维克多·克伦佩雷尔的日记和海因里希·希姆莱在波森的演讲，以及犹太人抵抗的各种形式——从藏匿和营救行动到华沙犹太区、特雷布林卡和索比堡的起义。

对中东议题的意见

与此同时，研究作者认为，教材试图呈现对以色列—巴勒斯坦冲突的不同观点，有时会造成虚假的等同。例如，他们提到并列使用关于以色列独立战争与“纳克巴”的标题，以及关于六日战争与“纳克萨”的标题。

报告还批评其中一本教材：在“相互威胁与暴力”的标题下，将一张以色列在约旦河西岸军事行动的照片与一张持武器的哈马斯战斗人员照片并置，却未将哈马斯标注为恐怖组织。研究人员认为，这些材料详细阐述了阿拉伯方面对1947年联合国分治计划的反对意见，但对涉及犹太一方的安全风险和领土碎片化问题着墨明显较少。

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