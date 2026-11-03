Исследование Института мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании IMPACT-se в Германии показало, что учебники для старшеклассников в земле Северный Рейн — Вестфалия обстоятельно освещают еврейскую историю и Холокост. В то же время, по мнению авторов отчёта, в изложении израильско-палестинского конфликта они содержат существенные дисбалансы. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Исследователи проанализировали 12 учебников по истории, религии и общественным наукам, используемых в гимназиях — академическом направлении среднего образования Германии. Они изучили материалы для последних трёх лет обучения перед экзаменами Abitur и оценили их по международным стандартам, сформированным на основе деклараций ЮНЕСКО.

Освещение еврейской истории и Холокоста

Согласно отчёту, учебные материалы представляют иудаизм как современную и многогранную составляющую немецкого общества, а не только как исторического предшественника христианства. Учебники также объясняют корни христианского антисемитизма, отвергают идею коллективной вины евреев за распятие Иисуса и напоминают, что Иисус и его первые последователи были евреями.

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Главы о Холокосте прослеживают превращение давних предрассудков в нацистские расовые теории, пропаганду и дискриминационные законы, предшествовавшие убийству шести миллионов человек. Ученики изучают первичные источники, в том числе дневники Виктора Клемперера и Познанскую речь Генриха Гиммлера, а также различные формы еврейского сопротивления — от укрытия и спасательных операций до восстаний в Варшавском гетто, Треблинке и Собиборе.

Замечания к теме Ближнего Востока

В то же время авторы исследования считают, что стремление учебников показать различные взгляды на израильско-палестинский конфликт порой создаёт ложные равнозначности. В качестве примера они приводят параллельное использование заголовков о Войне за независимость Израиля и Накбе, а также о Шестидневной войне и Наксе.

Отчёт также критикует один из учебников за размещение фотографии израильской военной операции на Западном берегу рядом со снимком вооружённого бойца ХАМАС под заголовком «Взаимные угрозы и насилие» без обозначения ХАМАС как террористической организации. По мнению исследователей, материалы подробно излагают арабские возражения против плана раздела ООН 1947 года, но значительно меньше внимания уделяют рискам для безопасности и территориальной фрагментации, которые касались еврейской стороны.

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