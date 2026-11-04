民主党人艾米·阿克顿在美国俄亥俄州州长选举中击败了共和党人维韦克·拉马斯瓦米。她将成为20年来首位由该州选民选出的民主党州长，《时代》周刊报道。

选战进程

此次选举属于开放式竞争，因为现任共和党州长迈克·德怀因受到任期限制，无法再次参选。库克政治报告起初将其评估为倾向共和党，随后将评估改为胜负难料，并于10月23日给予民主党微弱优势。

争议广告

促成评估调整的因素之一，是拉马斯瓦米竞选团队于10月发布的一则竞选广告。广告中出现了阿克顿关系疏远的母亲，她在1978年失去了对阿克顿及其兄弟的监护权。同年，她们的继父被指控在阿克顿还是儿童时强奸了她。

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这则广告引发了不同政治力量代表的批评。阿克顿的兄弟菲利普·斯特恩斯称其为极其卑劣的行为。德怀因称该视频令人深感不安且错误，并呼吁拉马斯瓦米竞选团队撤下广告，不过他同时仍支持拉马斯瓦米以及所有共和党候选人。

拉马斯瓦米的回应

拉马斯瓦米在受到批评后没有放弃这则广告。美国总统唐纳德·特朗普和副总统J.D.万斯为他辩护。拉马斯瓦米此前曾竞逐共和党2024年总统选举候选人提名，但未能成功。

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