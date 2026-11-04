国际法学家委员会（ICJ）批评了一群法官的行为：他们实际上控制了波兰宪法法庭，并暂停了法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基和副主席巴尔托梅伊·索汉斯基的职务。该组织认为，这些行为违反了司法独立的国际标准，Notes from Poland报道。

周五，今年由议会多数派选出的8名法官宣布暂停希温奇科夫斯基和索汉斯基的职务。他们表示，这些官员未能妥善履行职责。法庭大楼外部署了大量警力，警方阻拦了包括反对派政治人士在内的抗议者，并阻止希温奇科夫斯基和索汉斯基进入该机构所在地。

国际法学家委员会的立场

ICJ秘书长圣地亚哥·坎顿还批评波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基，原因是他拒绝为今年由议会选出的8名法官中的5人举行宣誓就职仪式。坎顿表示，这违反国际标准，也与欧洲人权法院指出的临时措施相抵触。

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5月，欧洲人权法院采取了一项临时措施，根据该措施，所有由议会选出的法官都应获得在法庭工作的机会。纳夫罗茨基和希温奇科夫斯基没有执行该措施，称欧洲人权法院无权作出此类决定。ICJ还指出，宪法法庭危机的根源可追溯至十年前，尤其与法律与公正党执政期间非法任命法官有关。

纪律程序与政府反应

周二晚些时候，在ICJ发表声明后，这8名法官举行了首次全体会议，并继续针对希温奇科夫斯基和索汉斯基的纪律程序。司法部长瓦尔德马尔·茹雷克向法庭提交了6项申请，要求取消希温奇科夫斯基的豁免权，以便他能够就一系列涉嫌犯罪的指控出庭受审；这些指控涉及他担任法庭主席期间的工作，以及他在法律与公正党政府执政期间在检察机关的此前活动。

法官们的行动也在波兰人权捍卫者中引发分歧。赫尔辛基人权基金会理事会表示，其认为没有明确的法律依据暂停法庭领导层的职务。此后，基金会理事会8名成员中有6人辞职。总理唐纳德·图斯克曾表示，这些行动是必要的，以便合法选出的法官能够就职，并恢复法院的合法性。随后，他提议与纳夫罗茨基举行个人会晤，讨论这场危机。

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