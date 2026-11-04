Международная комиссия юристов (ICJ) раскритиковала действия группы судей, которые фактически взяли под контроль Конституционный трибунал Польши и отстранили его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханьского. По мнению организации, эти действия противоречат международным стандартам независимости судебной власти, сообщает Notes from Poland.

В пятницу восемь судей, избранных в этом году парламентским большинством, объявили об отстранении Свенчковского и Соханьского. Они заявили, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. У здания трибунала дежурили значительные силы полиции, которые сдерживали протестующих, в том числе оппозиционных политиков, и не позволили Свенчковскому и Соханьскому попасть на территорию учреждения.

Позиция Международной комиссии юристов

Генеральный секретарь ICJ Сантьяго Кантон также раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого за отказ привести к присяге пятерых из восьми судей, избранных парламентом в этом году. По словам Кантона, это нарушает международные стандарты и противоречит временным мерам, указанным Европейским судом по правам человека.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В мае ЕСПЧ применил временную меру, согласно которой все судьи, избранные парламентом, должны были получить возможность работать в трибунале. Навроцкий и Свенчковский не выполнили эту меру, утверждая, что ЕСПЧ не имеет полномочий принимать такое решение. ICJ также отметила, что истоки кризиса в Конституционном трибунале уходят на десятилетие назад и связаны, в частности, с незаконными назначениями судей во время правительства партии «Право и справедливость».

Дисциплинарные процедуры и реакция правительства

Позже во вторник, после заявления ICJ, восемь судей провели первое общее собрание и продолжили дисциплинарные процедуры в отношении Свенчковского и Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек подал в трибунал шесть обращений об отмене иммунитета Свенчковского, чтобы он мог предстать перед обвинениями по ряду предполагаемых преступлений, связанных с его работой на посту председателя трибунала и предыдущей деятельностью в прокуратуре при правительстве «Права и справедливости».

Действия судей вызвали разногласия и среди польских правозащитников. Правление Хельсинкского фонда по правам человека заявило, что не видит чёткой правовой основы для отстранения руководства трибунала. После этого в отставку подали шестеро из восьми членов совета фонда. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что эти действия были необходимы для того, чтобы законно избранные судьи смогли занять должности и чтобы восстановить легитимность суда. Позднее он предложил Навроцкому личную встречу для обсуждения кризиса.

Читай нас в