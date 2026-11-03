Na Cyprze rozpoczęto przymusowe odsyłanie do Syrii obywateli tego kraju, którym odmówiono udzielenia azylu. O rozpoczęciu operacji poinformował wiceminister ds. migracji Nikolas Ioannides, pisze Cyprus Mail.

Wspólna operacja służb państwowych

Operację prowadzą właściwy urząd migracyjny, policja i inne służby państwowe. Wśród odsyłanych są osoby, które wyczerpały prawne możliwości odwołania po tym, jak sąd administracyjny odrzucił ich wnioski. Po tym nie miały one podstaw prawnych do pobytu w Republice Cypryjskiej.

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Zaostrzenie kontroli

Ioannides oświadczył, że Cypr należy do nielicznych państw Unii Europejskiej, które dokonują przymusowych powrotów Syryjczyków. Poinformował również o zamiarze władz, by nadal odrzucać bezzasadne wnioski o azyl oraz cofać status ochrony uzupełniającej osobom, które nie są do niego uprawnione.

W najbliższych miesiącach władze Cypru planują nasilić kontrole ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej migracji i niezadeklarowanego zatrudnienia. Wiceminister zwrócił się do pracodawców i wynajmujących z apelem o współpracę z organami państwowymi w celu przestrzegania przepisów.

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