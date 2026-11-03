На Кипре начали принудительно возвращать в Сирию граждан этой страны, которым отказали в предоставлении убежища. О начале операции сообщил заместитель министра по вопросам миграции Николас Иоаннидес, пишет Cyprus Mail.

Совместная операция государственных служб

Операцию проводят профильное миграционное ведомство, полиция и другие государственные службы. Среди тех, кого возвращают, есть люди, исчерпавшие юридические возможности обжалования после того, как административный суд отклонил их заявления. После этого у них не было законных оснований для проживания в Республике Кипр.

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Усиление проверок

Иоаннидес заявил, что Кипр входит в число немногих государств Евросоюза, осуществляющих принудительное возвращение сирийцев. Он также сообщил о намерении властей и далее отклонять необоснованные заявления о предоставлении убежища и отменять статус дополнительной защиты для лиц, не имеющих на него права.

В ближайшие месяцы кипрские власти планируют усилить проверки, направленные на противодействие нелегальной миграции и незадекларированной занятости. Заместитель министра обратился к работодателям и арендодателям с призывом сотрудничать с государственными органами для соблюдения законодательства.

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