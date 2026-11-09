W Stanach Zjednoczonych po półmaratonie 19 uczestników zwróciło się o pomoc medyczną

W mieście Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych policja wszczęła dochodzenie po tym, jak wielu uczestników lokalnego półmaratonu poczuło się źle. O pomoc medyczną zwróciło się 19 osób, u których wystąpiły nietypowe objawy.

Funkcjonariusze ustalają, co mogło spowodować taki stan uczestników zawodów.

Według informacji CBS News, policja otrzymała zgłoszenie od lokalnego szpitala dotyczące nietypowej liczby uczestników biegu, którzy zwrócili się o pomoc medyczną. Niektórzy biegacze przybyli do placówki medycznej samodzielnie, podczas gdy innych trzeba było przewieźć karetkami pogotowia.

Przedstawiciele sieci medycznej Cottage Health potwierdzili, że w niedzielę rano do oddziałów pomocy doraźnej trafiło 19 pacjentów. Wszyscy mieli podobne objawy, których przyczyny na razie nie udało się ustalić. W placówce medycznej zaznaczono, że liczba zgłoszeń związanych z porannym biegiem w Santa Barbara okazała się znacznie większa niż zwykle.

Organizatorzy półmaratonu, komentując sytuację w rozmowie z CBS LA, zasugerowali, że pogorszenie samopoczucia sportowców mogło być spowodowane upałem lub zwykłym wyczerpaniem fizycznym po pokonaniu długiego dystansu. Jednak ta wersja nie została jeszcze potwierdzona, a lekarze nadal ustalają, co dokładnie spowodowało jednoczesne pogorszenie stanu zdrowia tak dużej liczby uczestników.

Policja w Santa Barbara wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności tego zdarzenia i wezwała wszystkich, którzy mogą posiadać istotne informacje, do zgłaszania się do organów ścigania. Jednocześnie policja podkreśliła, że na razie nie ma potrzeby podejmowania żadnych specjalnych działań wobec ludności. Uczestnikom biegu, którzy odczuwają złe samopoczucie, zaleca się, aby nie zwlekali i zwrócili się o pomoc medyczną.

Sam półmaraton rozpoczął się o godz. 7:00 na bulwarze Cabrillo i zakończył się o godz. 11:00. Według danych organizatorów w tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 7500 osób. Na razie nie wiadomo, czy zachorowali również inni uczestnicy, którzy nie zgłosili się do szpitali.

Informację tę podaje serwis CBS News.

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