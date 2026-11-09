В США после полумарафона 19 участников обратились за медицинской помощью

В городе Санта-Барбара в США полиция начала расследование после массового ухудшения самочувствия участников местного полумарафона. За медицинской помощью обратились 19 человек с необычными симптомами.

Правоохранители выясняют, что могло вызвать такое состояние участников соревнований.

По информации CBS News, правоохранители получили сообщение от местной больницы о необычном количестве участников забега, обратившихся за медицинской помощью. Некоторые бегуны самостоятельно прибыли в медицинское учреждение, тогда как других пришлось доставлять на машинах скорой помощи.

Представители медицинской сети Cottage Health подтвердили, что утром в воскресенье в отделения неотложной помощи поступили 19 пациентов. Все они имели схожие симптомы, причину которых пока не удалось установить. В медицинском учреждении отметили, что количество обращений, связанных с утренним забегом в Санта-Барбаре, оказалось значительно больше, чем обычно.

Организаторы полумарафона, комментируя ситуацию CBS LA, предположили, что ухудшение самочувствия спортсменов могло быть вызвано жарой или обычным физическим истощением после длительного забега. Однако эта версия пока не подтверждена, а медики продолжают выяснять, что именно стало причиной одновременного ухудшения состояния такого количества участников.

Полиция Санта-Барбары начала расследование обстоятельств инцидента и призвала всех, кто может располагать соответствующей информацией, обращаться к правоохранителям. В то же время в полиции подчеркнули, что на данный момент нет необходимости принимать какие-либо специальные меры в отношении населения. Участникам забега, которые чувствуют недомогание, рекомендуют не медлить и обратиться за медицинской помощью.

Сам полумарафон начался в 7:00 на бульваре Кабрильо и завершился в 11:00. По данным организаторов, в этом году в соревновании приняли участие более 7500 человек. Пока неизвестно, могли ли заболеть другие участники, которые не обращались в больницы.

Об этом сообщается со ссылкой на CBS News.

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