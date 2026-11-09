Hakerzy powiązani z Koreą Północną wykorzystują memcoiny z wizerunkiem Elona Muska do prania kryptowalut skradzionych podczas zakrojonego na szeroką skalę włamania do platformy Binance, w wyniku którego skradziono 6,3 mld dolarów.

Sprawcy tworzą własne żartobliwe tokeny i przekazują za ich pośrednictwem skradzione środki, maskując operacje finansowe jako zwykły handel kryptowalutami. Aby ukryć pochodzenie pieniędzy, korzystają również z tysięcy portfeli kryptowalutowych i dziesiątek różnych serwisów.

Według danych FBI za kradzieżą kryptowalut pod koniec października stoi powiązana z KRLD grupa hakerska TraderTraitor. Obecnie jej członkowie próbują ukryć pochodzenie skradzionych aktywów.

Jak hakerzy piorą kryptowaluty za pomocą memcoinów

Sprawcy tworzą tokeny i wykorzystują kontrolowane przez siebie portfele kryptowalutowe do ich kupna i sprzedaży na zdecentralizowanych giełdach. W ten sposób środki przechodzą przez kilka operacji, które z pozoru przypominają zwykły handel.

Informuje o tym serwis Gizmodo, powołując się na badania firmy analitycznej Elliptic.

Rekordowe 2 mld dolarów na program jądrowy: hakerzy z KRLD pobili wszelkie rekordy w zakresie kradzieży.

Hakerzy z KRLD wykradli 3 mld dolarów w kryptowalutach na potrzeby programu jądrowego w Pjongjangu – Microsoft.

Czytaj nas na