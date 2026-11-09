Хакеры из КНДР используют мем-монеты с Илоном Маском для отмывания миллиардов

Хакеры, связанные с Северной Кореей, используют мем-монеты с изображением Илона Маска для отмывания криптовалюты, похищенной в ходе масштабного взлома Binance на сумму 6,3 млрд долларов.

Злоумышленники создают собственные шуточные токены и переводят через них похищенные средства, маскируя финансовые операции под обычную торговлю криптовалютой. Для сокрытия происхождения денег они также используют тысячи криптокошельков и десятки различных сервисов.

По данным ФБР, за кражей криптовалюты в конце октября стоит связанная с КНДР хакерская группировка TraderTraitor. Теперь её участники пытаются скрыть происхождение похищенных активов.

Как хакеры отмывают криптовалюту через мем-монеты

Злоумышленники создают токены и используют подконтрольные криптокошельки для их покупки и продажи на децентрализованных биржах. Таким образом, средства проходят через несколько операций, которые внешне напоминают обычную торговлю.

Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic.

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