Хакери КНДР використовують мемкоїни з Ілоном Маском для відмивання мільярдів

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Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, використовують мемкоїни із зображенням Ілона Маска, щоб відмивати криптовалюту, викрадену під час масштабного зламу Binance на 6,3 млрд доларів.

Зловмисники створюють власні жартівливі токени та переказують через них викрадені кошти, маскуючи фінансові операції під звичайну торгівлю криптовалютою. Для приховування походження грошей вони також використовують тисячі криптогаманців і десятки різних сервісів.

За даними ФБР, за крадіжкою криптовалюти наприкінці жовтня стоїть пов’язане з КНДР хакерське угруповання TraderTraitor. Тепер його учасники намагаються приховати походження викрадених активів.

Як хакери відмивають криптовалюту через мемкоїни

Зловмисники створюють токени та використовують підконтрольні криптогаманці для їх купівлі та продажу на децентралізованих біржах. Так кошти проходять через кілька операцій, які зовні нагадують звичайну торгівлю.

Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на дослідження аналітичної компанії Elliptic.

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