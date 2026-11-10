Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o ewentualnym udziale Władimira Putina w szczycie „Grupy Dwudziestu”. W związku z tym kwestia jego podróży do Miami pozostaje otwarta, podobnie jak prawdopodobieństwo spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

„Tak. Na razie jest za wcześnie” – powiedział Pieskow, odpowiadając na odpowiednie pytanie.

Wcześniej Merz i Trump uzgodnili jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że spotkał się ze specjalnym przedstawicielem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriewem.

5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Rosji, zorganizowane przez pierwszą damę USA Melanię Trump.

Trump cynicznie skomentował śmierć cywilów na Ukrainie w wyniku ataków Rosji.

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