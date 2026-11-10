В Кремле пока не определились, встретится ли Путин с Мерцем на саммите «Группы двадцати»
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможном участии Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» пока рано. Таким образом, вопрос о его поездке в Майами остается открытым, как и вероятность встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Да. Пока рано», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Мерц и Трамп договорились о скорейшем завершении войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.
Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.