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Новости Мир

В Кремле пока не определились, встретится ли Путин с Мерцем на саммите «Группы двадцати»

UA NEWS 10 Ноября 2026 07:06
В Кремле пока не определились, встретится ли Путин с Мерцем на саммите «Группы двадцати»

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о возможном участии Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» пока рано. Таким образом, вопрос о его поездке в Майами остается открытым, как и вероятность встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

 

«Да. Пока рано», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Мерц и Трамп договорились о скорейшем завершении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался со специальным представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп.

Трамп цинично прокомментировал гибель мирных жителей в Украине в результате ударов РФ.

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