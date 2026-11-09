Minister obrony USA Hagseth nie przejmuje się ewentualnym impeachmentem — Reuters

Minister obrony USA Pete Hagseth oświadczył, że nie martwi się inicjatywą dotyczącą wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu. Podkreślił również, że jest gotów bronić wyników swojej pracy na stanowisku szefa Pentagonu.

Hegset nie widzi zagrożenia w ewentualnym impeachmencie



Dziennikarze zapytali szefa Pentagonu, czy ma wystarczające poparcie republikanów, aby zapobiec wniesieniu artykułów impeachmentu.

„Nie przejmujemy się tym” – odpowiedział Hegset.

Stwierdził również, że jest gotów bronić wyników swojej pracy na stanowisku ministra obrony USA.

Tak wypowiedział się podczas rozmowy z dziennikarzami, jak podaje agencja Reuters.

Wcześniej informowaliśmy, że minister obrony USA Hegset odrzucił próby wszczęcia procedury impeachmentu – South China Morning Post.

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