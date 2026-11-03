Węgry zamierzają całkowicie zakończyć proces rezygnacji z importu rosyjskiego gazu ziemnego już do jesieni 2027 roku, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Unii Europejskiej. Oświadczyła to minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Anita Orban, potwierdzając dążenie kraju do dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych.

Równolegle węgierska firma energetyczna MOL przeprowadza modernizację technologiczną swoich rafinerii w celu przejścia na surowce inne niż rosyjskie, dostarczane przez chorwacki rurociąg JANAF, ponieważ tymczasowe zwolnienie z sankcji USA na zakup ropy od „Lukoilu” i „Rosnieftu” obowiązuje tylko do 21 listopada.

Ponadto firma MOL prowadzi negocjacje w sprawie nabycia udziałów „Gazpromu” w serbskiej spółce NIS (zezwolenie OFAC obowiązuje do 11 grudnia), licząc na terminowe sfinalizowanie transakcji i umocnienie pozycji Węgier jako kluczowego węzła tranzytowego i dystrybucyjnego surowców energetycznych w regionie.

Źródło: DailyNewsHungary.

Węgry rozważają również możliwość zastąpienia rosyjskiego koncernu państwowego „Rosatom” w roli głównego wykonawcy projektu rozbudowy elektrowni jądrowej w Paks. Według doniesień mediów kraj ten rozpoczął już poszukiwania alternatywnych dostawców usług do realizacji tego projektu. Premier Węgier Péter Magyar poddał w wątpliwość zasadność zawierania takich porozumień z rosyjskim koncernem państwowym.

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