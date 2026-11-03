Венгрия планирует в ближайшее время отказаться от российского газа

Венгрия намерена полностью завершить процесс отказа от импорта российского природного газа уже к осени 2027 года в соответствии с утвержденным графиком Европейского Союза. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан, подтвердив стремление страны к диверсификации источников поставок энергоресурсов.

Параллельно венгерская энергетическая компания MOL проводит технологическую модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов для перехода на нероссийское сырье через хорватский нефтепровод JANAF, поскольку временное освобождение от санкций США на закупку нефти у «Лукойла» и «Роснефти» действует только до 21 ноября.

Кроме того, компания MOL ведет переговоры о приобретении доли «Газпрома» в сербской компании NIS (разрешение OFAC действует до 11 декабря), рассчитывая завершить сделку вовремя и укрепить позиции Венгрии как ключевого транзитного и распределительного хаба энергоресурсов в регионе.

Источник: DailyNewsHungary.

Также Венгрия рассматривает возможность заменить российскую государственную корпорацию «Росатом» в роли главного подрядчика проекта расширения атомной электростанции «Пакш». По данным СМИ, страна уже приступила к поиску альтернативных поставщиков услуг для реализации этого проекта. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение целесообразность таких договоренностей с российской госкорпорацией.

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