Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН избрали пятерых судей Международного суда ООН на девятилетний срок, который начнется 6 февраля 2027 года. Как сообщает Anadolu Agency, вновь избранные судьи вступят в должность после окончания полномочий пяти действующих членов суда 5 февраля 2027 года.

Вновь избранные судьи

В состав суда войдут Дапо Аканде из Великобритании, Франсуа Алабрун из Франции, Махмуд Дайфалла Хмуд из Иордании, Рена Ли из Сингапура и Фиби Окова из Кении.

Согласно статуту суда, кандидат для избрания должен получить абсолютное большинство голосов в обоих органах — Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности. Аканде, Алабрун, Хмуд и Ли получили необходимую поддержку в обоих органах в первом туре голосования.

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Голосование за пятое место

Выборы на пятую должность потребовали дополнительных туров, поскольку Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности первоначально не смогли согласовать единую кандидатуру. Представитель Эквадора Марсело Васкес-Бермудес получил необходимое большинство в Совете Безопасности, но не набрал его в Генеральной Ассамблее, после чего снял свою кандидатуру. Впоследствии Фиби Окова получила поддержку обоих органов ООН.

Международный суд ООН, базирующийся в Гааге, является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он рассматривает правовые споры между государствами и выносит консультативные заключения по правовым вопросам, переданным ему уполномоченными органами ООН.

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