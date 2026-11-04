联合国大会和联合国安全理事会选出了五名国际法院法官，任期九年，将于2027年2月6日开始。根据阿纳多卢通讯社报道，新当选法官将在现任五名法院成员于2027年2月5日任期届满后就职。

新当选法官

法院成员将包括来自英国的达波·阿坎德、来自法国的弗朗索瓦·阿拉布吕纳、来自约旦的马哈茂德·戴法拉·赫穆德、来自新加坡的雷娜·李以及来自肯尼亚的菲比·奥科瓦。

根据法院规约，候选人要当选，必须在两个机构——联合国大会和安全理事会——均获得绝对多数票。阿坎德、阿拉布吕纳、赫穆德和李在第一轮投票中获得了两个机构的必要支持。

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第五个席位的投票

第五个职位的选举需要进行额外轮次，因为联合国大会和安全理事会最初未能就一名候选人达成一致。厄瓜多尔代表马塞洛·巴斯克斯-贝穆德斯在安全理事会获得了所需多数票，但未能在联合国大会获得多数票，随后撤回了候选资格。之后，菲比·奥科瓦获得了联合国两个机构的支持。

位于海牙的国际法院是联合国的主要司法机构。它审理国家之间的法律争端，并就经授权的联合国机构提交的法律问题发表咨询意见。

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