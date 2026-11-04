Zgromadzenie Ogólne ONZ i Rada Bezpieczeństwa ONZ wybrały pięciu sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na dziewięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 6 lutego 2027 roku. Jak podaje Anadolu Agency, nowo wybrani sędziowie obejmą stanowiska po zakończeniu kadencji pięciu obecnych członków trybunału 5 lutego 2027 roku.

Nowo wybrani sędziowie

W skład trybunału wejdą Dapo Akande z Wielkiej Brytanii, François Alabrune z Francji, Mahmoud Daifallah Hmoud z Jordanii, Rena Lee z Singapuru oraz Phoebe Okowa z Kenii.

Zgodnie ze statutem trybunału kandydat, aby zostać wybranym, musi uzyskać bezwzględną większość głosów w obu organach — Zgromadzeniu Ogólnym i Radzie Bezpieczeństwa. Akande, Alabrune, Hmoud i Lee otrzymali wymagane poparcie w obu organach w pierwszej turze głosowania.

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Głosowanie na piąte miejsce

Wybory na piąte stanowisko wymagały dodatkowych tur, ponieważ Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa początkowo nie zdołały uzgodnić jednej kandydatury. Przedstawiciel Ekwadoru Marcelo Vázquez-Bermúdez uzyskał wymaganą większość w Radzie Bezpieczeństwa, lecz nie zdobył jej w Zgromadzeniu Ogólnym, po czym wycofał swoją kandydaturę. Następnie Phoebe Okowa uzyskała poparcie obu organów ONZ.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozstrzyga spory prawne między państwami oraz wydaje opinie doradcze w kwestiach prawnych przekazanych mu przez upoważnione organy ONZ.

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