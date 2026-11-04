В день промежуточных выборов в США в социальных сетях распространились сообщения о якобы обнаруженных в Хьюстоне 20 тысячах поддельных бюллетеней, в которых голоса были отданы за демократов. Утверждалось, что ФБР обнаружило их во время рейда на склад вечером накануне выборов. Однако в ведомстве заявили, что никакой операции, связанной с выборами, не проводили, а информация о поддельных бюллетенях — ложная.

ФБР отреагировало на сообщения в соцсетях во вторник, 3 ноября. В ведомстве заявили, что знают о публикациях, в которых утверждалось, будто агенты провели рейд в Хьюстоне и нашли поддельные бюллетени. «ФБР в Хьюстоне знает о публикациях в социальных сетях, в которых утверждается, что наше управление провело связанный с выборами «рейд» и «обнаружило поддельные бюллетени». Эта информация не соответствует действительности, никакой операции, связанной с выборами, не проводилось», — говорится в заявлении бюро.

Таким образом, утверждение о якобы изъятых 20 тысячах бюллетеней, в которых голоса были отданы за кандидатов от Демократической партии, не подтвердилось. ФБР отдельно подчеркнуло, что не проводило никакого рейда, о котором шла речь в сообщениях.

Откуда распространился фейк

По данным независимых исследователей дезинформации и фактчекеров, в частности NewsGuard, эта история активно распространялась среди правых аккаунтов в соцсетях. Её распространяли на X, Truth Social, Bluesky, Telegram и других платформах. Первый пост о якобы рейде, по оценке исследователей, появился на странице пользователя, у которого было менее 3 тысяч подписчиков. Он ведет несколько аккаунтов в поддержку Дональда Трампа. Ранее его заявления на различные политические темы уже опровергались фактчекерами.

Несмотря на небольшую аудиторию автора, сообщение быстро набрало охватываемость. По данным исследователей, его просмотрели более 400 тысяч раз на платформе X. В то же время пост не получил значительной поддержки со стороны других влиятельных пользователей соцсети. Под ним также появилась примечание Community Note — специальное пояснение, которое добавляют пользователи X, чтобы уточнить или проверить информацию в посте. Однако это не остановило распространение слуха. По подсчётам аналитической компании PeakMetrics, только на платформе X эта история вызвала появление более 15 тысяч постов.

Фейк появился на фоне других заявлений о нарушениях

Сообщение о якобы найденных в Техасе поддельных бюллетенях стало частью более широкой волны ложных заявлений о фальсификациях во время голосования. В тот же день в соцсетях распространялись и другие неподтвержденные сообщения о проблемах на выборах. В частности, речь шла о якобы неисправностях избирательных машин во Флориде. Заявление ФБР стало заметной реакцией администрации Дональда Трампа на дезинформацию в день голосования. Как отмечает The New York Times, в целом администрация президента в основном не комментировала ситуацию вокруг выборов.

В то же время в течение последнего года администрация Трампа сократила часть усилий, направленных на более активную борьбу с дезинформацией в день выборов. Также сократилась поддержка штатов в противодействии угрозам, связанным с безопасностью избирательного процесса. На этом фоне опровержение ФБР стало важным уточнением: история о рейде в Хьюстоне и 20 тысячах поддельных бюллетеней не соответствовала действительности. Ведомство подтвердило, что никакой операции, связанной с выборами, на складе не проводило. Об этом пишет The New York Times.

В Сан-Франциско избирательные участки открыли в самых неожиданных местах: парикмахерских, цветочных магазинах, ресторанах, театрах и даже частных гаражах. В одном из них избирателей угощали бесплатным кофе, пончиками и сладкими напитками, а в городском колумбарии люди голосовали среди тысяч ниш с прахом умерших. Все это — часть подхода города, который стремится иметь отдельный участок для каждого избирательного округа.

Большинство американцев недовольны тем, в каком направлении движется страна, состоянием экономики и работой президента Дональда Трампа. По предварительным результатам общенационального опроса CNN, почти 4 из 10 избирателей заявили, что испытывают гнев из-за ситуации в США. В то же время всё больше американцев возлагают ответственность за экономические трудности непосредственно на президента и его политику.

В США на промежуточных выборах в Конгресс отмечается высокая активность избирателей. Более 50 миллионов американцев проголосовали ещё до дня выборов, а в ряде ключевых штатов избирательные участки во вторник также принимали значительно больше людей, чем во время предыдущих промежуточных выборов. В то же время пока сложно сказать, дает ли такая явка преимущество демократам или республиканцам.

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