По данным американских СМИ, демократы получили контроль над Сенатом США после промежуточных выборов и приближались к большинству в Палате представителей, где в нескольких округах еще продолжался подсчет голосов. Это может усилить надзор Конгресса за торговой и промышленной политикой президента Дональда Трампа, в частности в отношении тарифов, субсидий и крупных инвестиционных проектов, сообщает Korea Herald.

Для Южной Кореи главным риском эксперты называют не отмену инвестиционных договоренностей с США, а возможные задержки и изменения в реализации отдельных проектов. Южная Корея обязалась инвестировать в США 350 млрд долларов: 200 млрд долларов в стратегические отрасли и 150 млрд долларов в сотрудничество в судостроении.

Контроль за инвестиционными проектами

Эксперты ожидают, что общая структура инвестиционного соглашения сохранится, поскольку обе партии поддерживают возрождение американского производства и снижение зависимости от Китая. В то же время более тщательной проверке могут подвергнуться проекты, требующие финансирования Конгресса, нового законодательства или экологических разрешений.

Руководитель группы глобальных экономических исследований Корейского института экономических исследований Шин Вон-кю отметил, что демократы не выступают против возрождения производства в США, однако могут проверять влияние проектов на окружающую среду и энергетические расходы. По его словам, исполнительные полномочия президента и право вето одновременно будут ограничивать возможность Конгресса отменить действующие решения.

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Судостроение, энергетика и чипы

Среди проектов, которые могут испытать политическое давление, источник называет Alaska LNG. Газ с севера Аляски планируют транспортировать к экспортному терминалу на юге штата. Трамп призвал Сеул присоединиться к проекту, однако Южная Корея подчеркивает, что инвестиция должна быть коммерчески выгодной. Усиление оппозиции демократов разработке ископаемого топлива может осложнить его реализацию.

Дополнительные вопросы могут возникнуть относительно инициативы Make American Shipbuilding Great Again, которая предусматривает инвестиции в американские верфи, строительство судов и развитие морских технологий. Принятый Палатой представителей в июле законопроект об обороне на 2027 год содержит норму, ограничивающую использование оборонных средств для военных кораблей иностранного производства.

Среди крупных южнокорейских инвестиций в США — более 37 млрд долларов Samsung Electronics в мощности по производству полупроводников в Техасе, завод SK hynix по упаковке чипов в Индиане стоимостью более 4 млрд долларов и аккумуляторный комплекс LG Energy Solution в Аризоне за 5,5 млрд долларов. Hyundai Motor Group также пообещала инвестировать 26 млрд долларов в США до 2028 года.

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