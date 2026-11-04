美国媒体称民主党控制美国参议院——《韩国先驱报》

据美国媒体报道，民主党在中期选举后获得了美国参议院的控制权，并接近在众议院取得多数席位，多个选区仍在计票。这可能加强国会对总统唐纳德·特朗普贸易和产业政策的监督，包括关税、补贴和大型投资项目，《韩国先驱报》报道。

专家认为，对韩国而言，主要风险并非取消与美国达成的投资安排，而是个别项目实施可能出现延误和变更。韩国承诺向美国投资3500亿美元：其中2000亿美元投向战略产业，1500亿美元用于造船合作。

对投资项目的监督

专家预计，投资协议的总体结构将得以保留，因为两党都支持复兴美国制造业并减少对中国的依赖。同时，需要国会拨款、新立法或环境许可的项目可能会受到更严格的审查。

韩国经济研究院全球经济研究组负责人申元奎表示，民主党并不反对美国制造业复兴，但可能会审查项目对环境的影响和能源成本。他说，总统的行政权力和否决权也将限制国会推翻现行决定的能力。

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造船、能源和芯片

消息来源将阿拉斯加液化天然气项目列为可能面临政治压力的项目之一。来自阿拉斯加北部的天然气计划被运输至该州南部的出口终端。特朗普呼吁首尔加入该项目，但韩国强调，投资必须具有商业可行性。民主党对化石燃料开发的反对力度加强，可能使其实施更为复杂。

“让美国造船业再次伟大”倡议也可能引发更多问题。该倡议 предусматривает对美国造船厂、船舶建造和海洋技术发展的投资。众议院7月通过的2027年国防法案包含一项条款，限制将国防资金用于外国制造的军舰。

韩国在美国的大型投资包括：三星电子在得克萨斯州半导体产能上的超过370亿美元投资；SK海力士在印第安纳州投资超过40亿美元建设的芯片封装厂；以及LG新能源在亚利桑那州价值55亿美元的电池综合体。现代汽车集团还承诺在2028年前向美国投资260亿美元。

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