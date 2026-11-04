Według amerykańskich mediów Demokraci zdobyli kontrolę nad Senatem USA po wyborach środka kadencji i zbliżali się do większości w Izbie Reprezentantów, gdzie w kilku okręgach nadal trwało liczenie głosów. Może to wzmocnić nadzór Kongresu nad polityką handlową i przemysłową prezydenta Donalda Trumpa, w tym nad cłami, subsydiami i dużymi projektami inwestycyjnymi, informuje Korea Herald.

Dla Korei Południowej eksperci za główne ryzyko uznają nie anulowanie porozumień inwestycyjnych z USA, lecz możliwe opóźnienia i zmiany w realizacji poszczególnych projektów. Korea Południowa zobowiązała się zainwestować w USA 350 mld dolarów: 200 mld dolarów w strategiczne branże oraz 150 mld dolarów we współpracę w przemyśle stoczniowym.

Nadzór nad projektami inwestycyjnymi

Eksperci oczekują, że ogólna struktura umowy inwestycyjnej zostanie zachowana, ponieważ obie partie popierają odbudowę amerykańskiej produkcji i zmniejszenie zależności od Chin. Jednocześnie dokładniejszej kontroli mogą zostać poddane projekty wymagające finansowania przez Kongres, nowych przepisów lub pozwoleń środowiskowych.

Shin Won-kyu, szef grupy badań gospodarki światowej w Koreańskim Instytucie Badań Ekonomicznych, zaznaczył, że Demokraci nie sprzeciwiają się odrodzeniu produkcji w USA, ale mogą badać wpływ projektów na środowisko i koszty energii. Jego zdaniem uprawnienia wykonawcze prezydenta i prawo weta będą jednocześnie ograniczać możliwość unieważnienia przez Kongres obecnych decyzji.

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Przemysł stoczniowy, energetyka i chipy

Wśród projektów, które mogą znaleźć się pod presją polityczną, źródło wymienia Alaska LNG. Gaz z północnej Alaski ma być transportowany do terminalu eksportowego na południu stanu. Trump wezwał Seul do przyłączenia się do projektu, jednak Korea Południowa podkreśla, że inwestycja musi być opłacalna komercyjnie. Wzmocnienie sprzeciwu Demokratów wobec wydobycia paliw kopalnych może utrudnić jego realizację.

Dodatkowe pytania mogą pojawić się w związku z inicjatywą Make American Shipbuilding Great Again, która przewiduje inwestycje w amerykańskie stocznie, budowę statków i rozwój technologii morskich. Przyjęty przez Izbę Reprezentantów w lipcu projekt ustawy obronnej na 2027 rok zawiera przepis ograniczający wykorzystanie środków obronnych na okręty wojskowe wyprodukowane za granicą.

Wśród dużych południowokoreańskich inwestycji w USA są ponad 37 mld dolarów Samsung Electronics w moce produkcyjne półprzewodników w Teksasie, warta ponad 4 mld dolarów fabryka pakowania chipów SK hynix w Indianie oraz kompleks akumulatorowy LG Energy Solution w Arizonie o wartości 5,5 mld dolarów. Hyundai Motor Group zobowiązała się również zainwestować 26 mld dolarów w USA do 2028 roku.

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