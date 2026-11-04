Більшість американців незадоволені тим, куди рухається країна, станом економіки та роботою президента Дональда Трампа. За попередніми результатами загальнонаціонального опитування CNN, майже 4 з 10 виборців заявили, що відчувають гнів через ситуацію у США. Водночас дедалі більше американців покладають відповідальність за економічні труднощі безпосередньо на президента та його політику.

За попередніми результатами CNN Voter Poll, приблизно три чверті американських виборців незадоволені або ще гірше оцінюють те, що відбувається в країні. Майже 40% опитаних заявили, що відчувають гнів через нинішню ситуацію.

Перші дані свідчать, що на такі настрої впливають передусім два чинники: ставлення до Дональда Трампа та невдоволення економічним становищем. Водночас поки важко визначити, наскільки сильно кожен із них позначиться на результатах голосування. Особливо це стосується штатів, де традиційно сильні позиції республіканців, але цього разу вибори до Сенату проходять із несподівано високою конкуренцією.

Більшість виборців не схвалюють роботу Трампа

Приблизно шестеро з десяти виборців у США не схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента. Близько половини всіх опитаних заявили, що рішуче не підтримують його діяльність.

Показовим є і ставлення тих, хто голосував за Трампа на президентських виборах 2024 року. За даними опитування, приблизно кожен п'ятий із цих виборців тепер негативно оцінює його роботу.

Це свідчить, що невдоволення президентом виходить за межі його традиційних політичних опонентів. Частина людей, які підтримали його під час попередніх виборів, тепер також критично ставиться до результатів його роботи.

Американці пов'язують економічні проблеми з політикою президента

Ще один важливий чинник невдоволення — економіка. Кількість виборців, які заявляють, що інфляція завдала їм фінансових труднощів, приблизно така сама, як і під час виборів 2024 року. Однак цього разу багато американців прямо пов'язують зростання цін із діями президента.

Близько двох третин опитаних вважають, що Дональд Трамп погіршив економічну ситуацію у країні. Більшість із них пояснюють це саме його політичними рішеннями, а не обставинами, на які президент не міг вплинути.

Таким чином, питання вартості життя та особистих фінансів залишається одним із головних для американських виборців. І, судячи з перших результатів опитування, відповідальність за економічні труднощі багато хто покладає саме на нинішню адміністрацію.

Що відомо про опитування CNN

CNN Voter Poll — це формат опитування, який прийшов на зміну традиційним екзитполам попередніх років. Він поєднує інтерв'ю з виборцями безпосередньо на виборчих дільницях у день голосування та десятки тисяч опитувань, проведених по всій країні протягом кількох тижнів перед виборами. Завдяки такому підходу дослідники можуть отримати ширше уявлення про те, хто саме голосує, які політичні погляди мають виборці та що впливає на їхній вибір. Результати також допомагають оцінити настрої різних груп населення та зрозуміти, які питання найбільше хвилюють американців.

Згодом дані опитування зіставлятимуть із фактичними результатами виборів. Саме вони стануть головним орієнтиром для оцінки того, наскільки точно вдалося відобразити настрої виборців. Водночас CNN наголошує, що навіть такі опитування не дають абсолютно точних результатів. Як і будь-яке соціологічне дослідження, вони мають статистичну похибку. Тому отримані цифри варто сприймати як оцінку настроїв, а не як остаточні показники.

Особливо обережно слід ставитися до перших оприлюднених даних. На цьому етапі їх ще не скоригували відповідно до остаточних результатів голосування. Тож подальший підрахунок бюлетенів і уточнення даних можуть дещо змінити загальну картину. Попри це, перші результати CNN уже показують помітне невдоволення американців ситуацією в країні. Найбільше запитань у виборців викликають робота президента та економічна політика його адміністрації. Чи позначаться ці настрої на підсумках виборів, стане зрозуміло після остаточного підрахунку голосів. Про це повідомляє CNN.

У США на проміжних виборах до Конгресу фіксують високу активність виборців. Понад 50 мільйонів американців проголосували ще до дня виборів, а в низці ключових штатів дільниці у вівторок також приймали значно більше людей, ніж під час попередніх проміжних виборів. Водночас поки що складно сказати, чи дає така явка перевагу демократам або республіканцям.

У двох штатах, які на президентських виборах 2024 року впевнено підтримали Дональда Трампа, демократи несподівано вийшли вперед у боротьбі за місця в Сенаті. Опитування в Огайо та Канзасі показують невелику перевагу кандидатів від Демократичної партії. Однак різниця між суперниками часто настільки мала, що обидві гонки перед днем голосування вважають фактично рівними.

Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити звернення до штатів із вимогою відокремлювати бюлетені, які, за підозрами федеральної влади, могли подати негромадяни. Рішення ухвалила Апеляційна комісія дев’ятого округу з рахунком 6 проти 5. Водночас суд не зобов’язав штати виконувати ці прохання й не підтвердив, що серед виборців справді були негромадяни.

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