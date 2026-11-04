Большинство американцев недовольны тем, в каком направлении движется страна, состоянием экономики и работой президента Дональда Трампа. По предварительным результатам общенационального опроса CNN, почти 4 из 10 избирателей заявили, что испытывают гнев из-за ситуации в США. В то же время всё больше американцев возлагают ответственность за экономические трудности непосредственно на президента и его политику.

По предварительным результатам опроса CNN Voter Poll, примерно три четверти американских избирателей недовольны или еще хуже оценивают то, что происходит в стране. Почти 40% опрошенных заявили, что испытывают гнев из-за нынешней ситуации.

Первые данные свидетельствуют о том, что на такие настроения влияют прежде всего два фактора: отношение к Дональду Трампу и недовольство экономическим положением. В то же время пока трудно определить, насколько сильно каждый из них скажется на результатах голосования. Особенно это касается штатов, где традиционно сильны позиции республиканцев, но на этот раз выборы в Сенат проходят с неожиданно высокой конкуренцией.

Большинство избирателей не одобряют работу Трампа

Примерно шесть из десяти избирателей в США не одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Около половины всех опрошенных заявили, что решительно не поддерживают его деятельность.

Показательно и отношение тех, кто голосовал за Трампа на президентских выборах 2024 года. По данным опроса, примерно каждый пятый из этих избирателей теперь негативно оценивает его работу.

Это свидетельствует о том, что недовольство президентом выходит за пределы круга его традиционных политических оппонентов. Часть людей, поддержавших его на предыдущих выборах, теперь также критически относится к результатам его работы.

Американцы связывают экономические проблемы с политикой президента

Еще один важный фактор недовольства — экономика. Количество избирателей, заявляющих, что инфляция создала им финансовые трудности, примерно такое же, как и во время выборов 2024 года. Однако на этот раз многие американцы прямо связывают рост цен с действиями президента.

Около двух третей опрошенных считают, что Дональд Трамп ухудшил экономическую ситуацию в стране. Большинство из них объясняют это именно его политическими решениями, а не обстоятельствами, на которые президент не мог повлиять.

Таким образом, вопрос стоимости жизни и личных финансов остается одним из главных для американских избирателей. И, судя по первым результатам опроса, ответственность за экономические трудности многие возлагают именно на нынешнюю администрацию.

Что известно об опросе CNN

CNN Voter Poll — это формат опроса, который пришел на смену традиционным экзит-полам предыдущих лет. Он сочетает интервью с избирателями непосредственно на избирательных участках в день голосования и десятки тысяч опросов, проведенных по всей стране в течение нескольких недель перед выборами. Благодаря такому подходу исследователи могут получить более полное представление о том, кто именно голосует, какие политические взгляды придерживаются избиратели и что влияет на их выбор. Результаты также помогают оценить настроения различных групп населения и понять, какие вопросы больше всего волнуют американцев.

Впоследствии данные опросов будут сопоставляться с фактическими результатами выборов. Именно они станут главным ориентиром для оценки того, насколько точно удалось отразить настроения избирателей. В то же время CNN подчеркивает, что даже такие опросы не дают абсолютно точных результатов. Как и любое социологическое исследование, они имеют статистическую погрешность. Поэтому полученные цифры следует воспринимать как оценку настроений, а не как окончательные показатели.

Особенно осторожно следует относиться к первым обнародованным данным. На данном этапе их еще не скорректировали в соответствии с окончательными результатами голосования. Поэтому дальнейший подсчет бюллетеней и уточнение данных могут несколько изменить общую картину. Несмотря на это, первые результаты CNN уже показывают заметное недовольство американцев ситуацией в стране. Больше всего вопросов у избирателей вызывают работа президента и экономическая политика его администрации. Отразятся ли эти настроения на итогах выборов, станет ясно после окончательного подсчета голосов. Об этом сообщает CNN.

В США на промежуточных выборах в Конгресс отмечается высокая активность избирателей. Более 50 миллионов американцев проголосовали ещё до дня выборов, а в ряде ключевых штатов избирательные участки во вторник также принимали значительно больше людей, чем во время предыдущих промежуточных выборов. В то же время пока сложно сказать, дает ли такая явка преимущество демократам или республиканцам.

В двух штатах, которые на президентских выборах 2024 года уверенно поддержали Дональда Трампа, демократы неожиданно вышли вперед в борьбе за места в Сенате. Опросы в Огайо и Канзасе показывают небольшое преимущество кандидатов от Демократической партии. Однако разница между соперниками зачастую настолько мала, что обе гонки перед днем голосования считаются фактически равными.

Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить обращения к штатам с требованием отделять бюллетени, которые, по подозрениям федеральных властей, могли быть поданы негражданами. Решение приняла Апелляционная комиссия девятого округа со счётом 6 против 5. В то же время суд не обязал штаты выполнять эти просьбы и не подтвердил, что среди избирателей действительно были неграждане.

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