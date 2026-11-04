Wybory w USA w 2026: Amerykanie są niezadowoleni z Trumpa i sytuacji gospodarczej — sondaż CNN

Większość Amerykanów jest niezadowolona z kierunku, w jakim zmierza kraj, ze stanu gospodarki oraz z działań prezydenta Donalda Trumpa. Według wstępnych wyników ogólnokrajowego sondażu przeprowadzonego przez CNN prawie 4 na 10 wyborców stwierdziło, że odczuwa gniew z powodu sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie coraz więcej Amerykanów obarcza odpowiedzialnością za trudności gospodarcze bezpośrednio prezydenta i jego politykę.

Według wstępnych wyników sondażu CNN Voter Poll około trzech czwartych amerykańskich wyborców jest niezadowolonych lub jeszcze gorzej ocenia to, co dzieje się w kraju. Prawie 40% ankietowanych stwierdziło, że odczuwa gniew z powodu obecnej sytuacji.

Wstępne dane wskazują, że na takie nastroje wpływają przede wszystkim dwa czynniki: stosunek do Donalda Trumpa oraz niezadowolenie z sytuacji gospodarczej. Jednocześnie trudno na razie określić, w jakim stopniu każdy z tych czynników wpłynie na wyniki głosowania. Dotyczy to zwłaszcza stanów, w których republikanie tradycyjnie mają silną pozycję, ale tym razem wybory do Senatu charakteryzują się nieoczekiwanie dużą konkurencją.

Większość wyborców nie popiera działań Trumpa

Około sześciu na dziesięciu wyborców w USA nie popiera działań Donalda Trumpa jako prezydenta. Blisko połowa wszystkich ankietowanych stwierdziła, że zdecydowanie nie popiera jego działań.

Znaczące jest również nastawienie osób, które głosowały na Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Według wyników sondażu około co piąty z tych wyborców negatywnie ocenia obecnie jego działania.

Świadczy to o tym, że niezadowolenie z prezydenta wykracza poza krąg jego tradycyjnych przeciwników politycznych. Część osób, które poparły go podczas poprzednich wyborów, obecnie również krytycznie ocenia wyniki jego pracy.

Amerykanie łączą problemy gospodarcze z polityką prezydenta

Kolejnym ważnym czynnikiem niezadowolenia jest gospodarka. Liczba wyborców, którzy twierdzą, że inflacja spowodowała u nich trudności finansowe, jest mniej więcej taka sama jak podczas wyborów w 2024 roku. Jednak tym razem wielu Amerykanów bezpośrednio wiąże wzrost cen z działaniami prezydenta.

Około dwie trzecie ankietowanych uważa, że Donald Trump pogorszył sytuację gospodarczą w kraju. Większość z nich tłumaczy to właśnie jego decyzjami politycznymi, a nie okolicznościami, na które prezydent nie miał wpływu.

W ten sposób kwestia kosztów życia i finansów osobistych pozostaje jedną z najważniejszych dla amerykańskich wyborców. A sądząc po wstępnych wynikach sondażu, wielu obarcza odpowiedzialnością za trudności gospodarcze właśnie obecną administrację.

Co wiadomo o sondażu CNN

CNN Voter Poll to format sondażu, który zastąpił tradycyjne sondaże exit poll z poprzednich lat. Łączy on wywiady z wyborcami przeprowadzane bezpośrednio w lokalach wyborczych w dniu głosowania z dziesiątkami tysięcy ankiet przeprowadzonych w całym kraju w ciągu kilku tygodni przed wyborami. Dzięki takiemu podejściu badacze mogą uzyskać szerszy obraz tego, kto dokładnie głosuje, jakie poglądy polityczne mają wyborcy i co wpływa na ich wybór. Wyniki pomagają również ocenić nastroje różnych grup społecznych oraz zrozumieć, jakie kwestie najbardziej niepokoją Amerykanów.

Następnie dane z sondaży zostaną porównane z faktycznymi wynikami wyborów. To właśnie one staną się głównym punktem odniesienia do oceny, na ile dokładnie udało się odzwierciedlić nastroje wyborców. Jednocześnie CNN podkreśla, że nawet takie sondaże nie dają całkowicie dokładnych wyników. Podobnie jak każde badanie socjologiczne, charakteryzują się one błędem statystycznym. Dlatego uzyskane dane należy traktować jako ocenę nastrojów, a nie jako ostateczne wyniki.

Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do pierwszych opublikowanych danych. Na tym etapie nie zostały one jeszcze skorygowane zgodnie z ostatecznymi wynikami głosowania. Dlatego dalsze liczenie kart do głosowania i doprecyzowanie danych mogą nieco zmienić ogólny obraz sytuacji. Mimo to pierwsze wyniki CNN już wskazują na wyraźne niezadowolenie Amerykanów z sytuacji w kraju. Najwięcej wątpliwości wśród wyborców budzi działalność prezydenta oraz polityka gospodarcza jego administracji. Czy nastroje te wpłyną na wyniki wyborów, okaże się po ostatecznym podliczeniu głosów. Informuje o tym CNN.

W USA podczas wyborów uzupełniających do Kongresu odnotowuje się wysoką frekwencję wyborczą. Ponad 50 milionów Amerykanów zagłosowało jeszcze przed dniem wyborów, a we wtorek w wielu kluczowych stanach lokale wyborcze odwiedziło znacznie więcej osób niż podczas poprzednich wyborów uzupełniających. Jednocześnie na razie trudno powiedzieć, czy taka frekwencja daje przewagę demokratom, czy republikanom.

W dwóch stanach, które podczas wyborów prezydenckich w 2024 roku zdecydowanie poparły Donalda Trumpa, Demokraci nieoczekiwanie objęli prowadzenie w walce o miejsca w Senacie. Sondaże w Ohio i Kansas wskazują na niewielką przewagę kandydatów Partii Demokratycznej. Jednak różnica między rywalami jest często tak niewielka, że oba wyścigi przed dniem wyborów uznaje się za praktycznie wyrównane.

Federalny Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych zezwolił administracji Donalda Trumpa na wznowienie zwracania się do stanów z żądaniem oddzielania kart do głosowania, które – zgodnie z podejrzeniami władz federalnych – mogły zostać złożone przez osoby niebędące obywatelami. Orzeczenie zostało wydane przez Komisję Apelacyjną Dziewiątego Okręgu stosunkiem głosów 6 do 5. Jednocześnie sąd nie zobowiązał stanów do spełnienia tych wniosków i nie potwierdził, że wśród wyborców rzeczywiście znajdowali się osoby niebędące obywatelami.

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