Пенсильвания остается одним из важнейших штатов на промежуточных выборах в США. Здесь переизбираются все 17 представителей штата в Палате представителей, а также избираются губернатор и местные власти. Особое внимание к голосованию приковано и украинской общиной: для многих ее представителей одним из главных вопросов остается дальнейшая поддержка Украины.

Пенсильвания — один из так называемых «колеблющихся штатов», где нет стабильного преимущества ни у республиканцев, ни у демократов. Именно поэтому результаты голосования здесь могут иметь значение для общего баланса сил в Вашингтоне. На президентских выборах 2024 года республиканец Дональд Трамп победил в Пенсильвании демократку Камалу Харрис с перевесом примерно в 1,7 процентных пункта. Четыре года назад ситуация была противоположной: Джо Байден опередил Трампа в этом штате примерно на 1,2 процентных пункта.

Такая небольшая разница показывает, насколько напряженной может быть борьба за голоса жителей Пенсильвании. Теперь внимание приковано к выборам в Конгресс, губернаторской гонке и местным выборам.

Борьба за Конгресс и губернаторское кресло

На промежуточных выборах Пенсильвания переизбирает всех 17 своих представителей в Палату представителей США. В настоящее время десять мест в штате принадлежат республиканцам, ещё семь — демократам. Среди политиков, которые пытаются сохранить свои посты, есть те, кто хорошо знаком украинцам благодаря поддержке Украины. В частности, это республиканец Брайан Фицпатрик — сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе. Также за свои места борются демократы Брендан Бойл и Мэдлин Дин, которые поддерживали украинские инициативы.

В то же время в этом году Пенсильвания не избирает сенаторов в Конгресс США. Действующие представители штата в Сенате — демократ Джон Феттерман и республиканец Дэвид Маккормик — продолжают исполнять свои полномочия. Еще одна важная борьба разворачивается за пост губернатора. Действующий губернатор-демократ Джош Шапиро баллотируется на второй срок. Его соперница — республиканка Стейси Гаррити, которая в настоящее время занимает должность казначея штата и имеет опыт военной службы.

Кроме того, избиратели выбирают представителей законодательной власти Пенсильвании и местных органов власти. Среди тем, влияющих на решение американцев, — экономика, инфляция, цены на топливо и война в Иране. В то же время для части избирателей важным остается и внешнеполитический курс США, в частности отношение Вашингтона к Украине.

Украинская община — важный голос в штате

По данным губернатора Пенсильвании, в штате проживает около 150 тысяч американцев украинского происхождения или выходцев из Украины. Точного количества зарегистрированных среди них избирателей нет. Однако в штате, где исход выборов иногда решает небольшая разница, голоса общины могут иметь заметное значение. Особенно много украинцев живет в пригородах Филадельфии. Журналистка Украинской службы «Голоса Америки» Татьяна Ворожко пообщалась там примерно с двумя десятками американцев украинского происхождения, чтобы узнать, что влияет на их политический выбор.

По словам собеседников журналистки, поддержка Украины остается для многих важным критерием при голосовании. В то же время украинская община не имеет единой политической позиции: ее представители поддерживают разные партии и кандидатов. Те, кто склоняется к демократам, часто объясняют это несогласием с политикой Дональда Трампа в отношении Украины. В свою очередь, сторонники республиканцев говорят об опасениях из-за радикальных настроений внутри Демократической партии.

Есть и избиратели, которые годами поддерживали республиканцев, но на этот раз готовы впервые отдать голос за демократов. Другие планируют так называемое раздельное голосование: поддержать кандидата одной партии в одних выборах, а представителя другой — в других. То есть партийная принадлежность не всегда определяет выбор украинских американцев. Для них важны также конкретные кандидаты, их взгляды и позиция по вопросам, которые непосредственно влияют на жизнь в США и ситуацию в Украине.

Украина, демократия и внутренние проблемы США

Среди собеседниц Татьяны Ворожко была избирательница по имени Эйлин. Она рассказала, что больше всего её беспокоит будущее американской демократии и безопасность следующего поколения. Среди угроз она назвала усиление России в Европе и, по её мнению, недостаточную поддержку Украины со стороны американского правительства. «Меня также не устраивает то, что федеральное правительство США всё больше поддерживает Владимира Путина. И я много думаю о том, как и дальше страдают украинцы», — сказала Эйлин.

Другая собеседница журналистки, Венди Рид из Пенсильвании, также назвала Украину в числе вопросов, влияющих на её отношение к американской политике. В то же время её беспокоит целый перечень внутренних и внешних проблем. «Меня беспокоит ситуация вокруг Ирана. Я не вижу четких оснований для того, чтобы США там находились. Меня беспокоит недостаточная поддержка Украины, рост цен внутри страны, ситуация с здравоохранением, отношение к национальным меньшинствам, иммиграционная политика», — рассказала она «Голосу Америки».

Эти разговоры показывают, что для украинской общины Пенсильвании выборы — это не только вопрос поддержки той или иной партии. Люди оценивают и внешнюю политику США, и экономическую ситуацию, и состояние демократии, и решения, которые влияют на их повседневную жизнь.

Пенсильвания остается одним из самых конкурентных штатов страны. Поэтому даже относительно небольшая группа избирателей может стать важной частью общего результата. Для украинской общины это также возможность показать, насколько важной для нее остается тема поддержки Украины. Об этом сообщает «Голос Америки».

В двух штатах, которые на президентских выборах 2024 года уверенно поддержали Дональда Трампа, демократы неожиданно вышли вперед в борьбе за места в Сенате. Опросы в Огайо и Канзасе показывают небольшое преимущество кандидатов от Демократической партии. Однако разница между соперниками зачастую настолько мала, что обе гонки перед днём голосования считаются фактически равными.

Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить обращения к штатам с требованием отделять бюллетени, которые, по подозрениям федеральных властей, могли быть поданы негражданами. Решение приняла Апелляционная комиссия девятого округа со счётом 6 против 5. В то же время суд не обязал штаты выполнять эти просьбы и не подтвердил, что среди избирателей действительно были неграждане.

Одной из важнейших гонок на промежуточных выборах в США стала борьба за место в Сенате от штата Огайо. На неё обратили внимание не только из-за противостояния кандидатов, но и из-за масштабного вмешательства криптоиндустрии. Главный криптовалютный суперкомитет Fairshake потратил около 46 миллионов долларов, чтобы не допустить победы демократа Шеррода Брауна.

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