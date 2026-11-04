Пенсильванія залишається одним із найважливіших штатів на проміжних виборах у США. Тут переобирають усіх 17 представників штату в Палаті представників, а також обирають губернатора й місцеву владу. Особливу увагу до голосування прикута й українська громада: для багатьох її представників одним із головних питань залишається подальша підтримка України.

Пенсильванія — один із так званих штатів-гойдалок, де немає стабільної переваги ані республіканців, ані демократів. Саме тому результати голосування тут можуть мати значення для загального балансу сил у Вашингтоні. На президентських виборах 2024 року республіканець Дональд Трамп переміг у Пенсильванії демократку Камалу Гарріс із перевагою приблизно в 1,7 відсоткового пункта. Чотири роки перед тим ситуація була протилежною: Джо Байден випередив Трампа в цьому штаті приблизно на 1,2 відсоткового пункта.

Така невелика різниця показує, наскільки напруженою може бути боротьба за голоси пенсильванців. Тепер увага прикута до виборів у Конгрес, губернаторської гонки та місцевих перегонів.

Боротьба за Конгрес і губернаторське крісло

На проміжних виборах Пенсильванія переобирає всіх 17 своїх представників у Палаті представників США. Нині десять місць у штаті належать республіканцям, ще сім — демократам. Серед політиків, які намагаються зберегти свої посади, є ті, хто добре знайомий українцям завдяки підтримці України. Зокрема, це республіканець Браян Фіцпатрік — співголова групи підтримки України в Конгресі. Також за свої місця борються демократи Брендан Бойл і Медлін Дін, які підтримували українські ініціативи.

Водночас цього року Пенсильванія не обирає сенаторів до Конгресу США. Чинні представники штату в Сенаті — демократ Джон Феттерман і республіканець Девід Маккормік — продовжують виконувати свої повноваження. Ще одна важлива боротьба розгортається за посаду губернатора. Чинний губернатор-демократ Джош Шапіро балотується на другий термін. Його суперниця — республіканка Стейсі Гарріті, яка нині обіймає посаду скарбника штату та має досвід військової служби.

Крім того, виборці обирають представників законодавчої влади Пенсильванії та місцевих органів управління. Серед тем, які впливають на рішення американців, — економіка, інфляція, ціни на пальне та війна в Ірані. Водночас для частини виборців важливим залишається й зовнішньополітичний курс США, зокрема ставлення Вашингтона до України.

Українська громада — важливий голос у штаті

За даними губернатора Пенсильванії, у штаті проживає близько 150 тисяч американців українського походження або вихідців з України. Точної кількості зареєстрованих серед них виборців немає. Однак у штаті, де результати перегонів іноді вирішує невелика різниця, голоси громади можуть мати помітне значення. Особливо багато українців живе у передмістях Філадельфії. Журналістка Української служби «Голосу Америки» Тетяна Ворожко поспілкувалася там приблизно з двома десятками американців українського походження, щоб дізнатися, що впливає на їхній політичний вибір.

За словами співрозмовників журналістки, підтримка України залишається для багатьох важливим критерієм під час голосування. Водночас українська громада не має єдиної політичної позиції: її представники підтримують різні партії та кандидатів. Ті, хто схиляється до демократів, часто пояснюють це незгодою з політикою Дональда Трампа щодо України. Натомість прихильники республіканців говорять про побоювання через радикальні настрої всередині Демократичної партії.

Є й виборці, які роками підтримували республіканців, але цього разу готові вперше віддати голос за демократів. Інші планують так зване розділене голосування: підтримати кандидата однієї партії в одних перегонах, а представника іншої — в інших. Тобто партійна належність не завжди визначає вибір українських американців. Для них важливі також конкретні кандидати, їхні погляди та позиція щодо питань, які безпосередньо впливають на життя в США й ситуацію в Україні.

Україна, демократія та внутрішні проблеми США

Серед співрозмовниць Тетяни Ворожко була виборчиня на ім'я Айлін. Вона розповіла, що найбільше її непокоїть майбутнє американської демократії та безпека наступного покоління. Серед загроз вона назвала посилення Росії в Європі та, на її думку, недостатню підтримку України з боку американського уряду. «Мене також не влаштовує те, що федеральний уряд США дедалі більше підтримує Владіміра Путіна. І я багато думаю про те, як і далі страждають українці», — сказала Айлін.

Інша співрозмовниця журналістки, Венді Рід із Пенсильванії, також назвала Україну серед питань, які впливають на її ставлення до американської політики. Водночас її турбує цілий перелік внутрішніх і зовнішніх проблем. «Мене турбує ситуація навколо Ірану. Я не бачу чітких підстав для того, щоб США там перебували. Мене непокоїть недостатня підтримка України, зростання цін усередині країни, ситуація з охороною здоров’я, ставлення до національних меншин, імміграційна політика», — розповіла вона «Голосу Америки».

Ці розмови показують, що для української громади Пенсильванії вибори — це не лише питання підтримки тієї чи іншої партії. Люди оцінюють і зовнішню політику США, і економічну ситуацію, і стан демократії, і рішення, які впливають на їхнє повсякденне життя.

Пенсильванія залишається одним із найбільш конкурентних штатів країни. Тому навіть відносно невелика група виборців може стати важливою частиною загального результату. Для української громади це також можливість показати, наскільки важливою для неї залишається тема підтримки України. Про це повідомляє Голос Америки.

У двох штатах, які на президентських виборах 2024 року впевнено підтримали Дональда Трампа, демократи несподівано вийшли вперед у боротьбі за місця в Сенаті. Опитування в Огайо та Канзасі показують невелику перевагу кандидатів від Демократичної партії. Однак різниця між суперниками часто настільки мала, що обидві гонки перед днем голосування вважають фактично рівними.

Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа відновити звернення до штатів із вимогою відокремлювати бюлетені, які, за підозрами федеральної влади, могли подати негромадяни. Рішення ухвалила Апеляційна комісія дев’ятого округу з рахунком 6 проти 5. Водночас суд не зобов’язав штати виконувати ці прохання й не підтвердив, що серед виборців справді були негромадяни.

Однією з найважливіших перегонів на проміжних виборах у США стала боротьба за місце в Сенаті від штату Огайо. На неї звернули увагу не лише через протистояння кандидатів, а й через масштабне втручання криптоіндустрії. Головний криптовалютний суперкомітет Fairshake витратив близько 46 мільйонів доларів, щоб не допустити перемоги демократа Шеррода Брауна.

Читай нас у