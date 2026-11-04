Министерство юстиции США заявило, что строительство предложенной Дональдом Трампом триумфальной арки высотой 250 футов, или 76 метров, возле Вашингтона при условии одобрения проекта может занять от 33 до 39 месяцев. По оценке ведомства, арку не завершат до окончания второго президентского срока Трампа, сообщает The Guardian.

График строительства

Если проект получит одобрение, первые шесть-восемь месяцев должны быть потрачены на земляные работы и обустройство фундамента. Они могут начаться уже в четверг, а возведение надземной части арки планируют начать не ранее мая 2027 года.

Проект, смоделированный по образцу парижской Триумфальной арки, планируют реализовать недалеко от Арлингтонского национального кладбища в штате Вирджиния, через реку Потомак от Вашингтона. Национальная комиссия по планированию столицы должна провести в четверг заседание по вопросу одобрения проекта. В тот же день Министерство внутренних дел США может принять окончательное решение, а Служба национальных парков — выдать разрешение или другой документ для реализации проекта.

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Судебные иски и безопасность

Штат Вирджиния и округ Колумбия подали иск против Службы национальных парков и Министерства внутренних дел, требуя остановить начало работ. Истцы назвали проект юридически необоснованным и заявили, что он не был одобрен Конгрессом США.

Несколько ветеранов также обратились в суд, утверждая, что арка разрушит историческую визуальную ось между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Правительство призвало судью окружного суда округа Колумбия Таню Чуткан отклонить требование о приостановке работ, заявив, что расположение и высота сооружения могут помочь защитить столицу от новых угроз, в частности дронов.

Также звучали предостережения из-за близости объекта к Национальному аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне и его размещения на маршрутах захода самолетов на посадку и вылета. Федеральное управление гражданской авиации США пришло к выводу, что арка не будет создавать рисков для авиационной безопасности. По его данным, на сооружении планируют обустроить вечный огонь и прожекторы, направленные на него, чтобы объект был заметен пилотам.

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