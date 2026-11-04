Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że budowa zaproponowanego przez Donalda Trumpa łuku triumfalnego o wysokości 250 stóp, czyli 76 metrów, w pobliżu Waszyngtonu może potrwać od 33 do 39 miesięcy, jeśli projekt zostanie zatwierdzony. Według oceny resortu łuk nie zostanie ukończony przed końcem drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa, informuje The Guardian.

Harmonogram budowy

Jeśli projekt otrzyma zgodę, pierwsze sześć–osiem miesięcy ma zostać przeznaczone na roboty ziemne i przygotowanie fundamentów. Mogą one rozpocząć się już w czwartek, a budowę nadziemnej części łuku planuje się rozpocząć nie wcześniej niż w maju 2027 roku.

Projekt wzorowany na paryskim Łuku Triumfalnym ma zostać zrealizowany w pobliżu Narodowego Cmentarza w Arlington w stanie Wirginia, po drugiej stronie rzeki Potomak od Waszyngtonu. Narodowa Komisja Planowania Stolicy ma w czwartek przeprowadzić posiedzenie w sprawie zatwierdzenia projektu. Tego samego dnia Departament Spraw Wewnętrznych USA może podjąć ostateczną decyzję, a Służba Parków Narodowych może wydać zezwolenie lub inny dokument umożliwiający realizację projektu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozwy sądowe i bezpieczeństwo

Stan Wirginia i Dystrykt Kolumbii złożyły pozew przeciwko Służbie Parków Narodowych oraz Departamentowi Spraw Wewnętrznych, domagając się wstrzymania rozpoczęcia prac. Powodowie uznali projekt za prawnie nieuzasadniony i oświadczyli, że nie został on zatwierdzony przez Kongres USA.

Do sądu zwróciło się również kilku weteranów, twierdząc, że łuk zniszczy historyczną oś widokową między Pomnikiem Lincolna a Narodowym Cmentarzem w Arlington. Rząd wezwał sędzię Sądu Okręgowego Dystryktu Kolumbii Tanyę Chutkan do odrzucenia wniosku o wstrzymanie prac, oświadczając, że położenie i wysokość budowli mogą pomóc chronić stolicę przed nowymi zagrożeniami, w tym dronami.

Pojawiły się również ostrzeżenia ze względu na bliskość obiektu do Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie oraz jego położenie na trasach podejścia do lądowania i odlotów samolotów. Federalna Administracja Lotnictwa USA uznała, że łuk nie będzie stwarzał zagrożeń dla bezpieczeństwa lotniczego. Według jej danych na konstrukcji planuje się umieścić wieczny ogień i skierowane na niego reflektory, aby obiekt był widoczny dla pilotów.

Czytaj nas na