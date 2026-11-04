Osobista wysłanniczka sekretarza generalnego ONZ María Ángela Holguín spotkała się 4 listopada na Cyprze z liderem Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Spotkanie odbyło się w biurze Erhürmana i trwało 35 minut — od południa do godziny 12:35. Jak podaje Cyprus Mail, rozmowy odbyły się w warunkach intensyfikacji kontaktów dyplomatycznych w sprawie cypryjskiej.

Gazeta pisze również, że turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan może podobno przybyć w piątek do północnej części Cypru. Ankara uczestniczy w konsultacjach mających na celu stworzenie warunków do dalszych kroków w procesie negocjacyjnym.

Wcześniejsze kontakty

Przed środowym spotkaniem Holguín przeprowadziła osobne rozmowy z prezydentem Cypru Nikosem Christodoulidesem i Erhürmanem. W ubiegły piątek spotkała się z Christodoulidesem, w poniedziałek — z Erhürmanem, a we wtorek — z Alim Muratem Başçerim, którego Cyprus Mail nazywa „ambasadorem” Turcji w północnej Nikozji. Następnie Holguín ponownie spotkała się z Christodoulidesem.

Rzecznik rządu Cypru Konstantinos Letymbiotis oświadczył, że spotkanie z Başçerim odbyło się po otrzymaniu informacji o chęci tureckiego wiceministra spraw zagranicznych do przekazania sygnału. Christodoulides również powiedział, że chodziło o wiadomość, którą Ankara chciała przekazać.

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Punkty przejścia

Erhürman oświadczył, że jego priorytetem jest omawianie propozycji, które są już na stole negocjacyjnym, a nie przedstawianie nowych. Według niego na podstawie map przedstawionych w Nowym Jorku rozważane są cztery warianty punktów przejścia: Louroujina, Pyroi, Aglantzia i Mia Milia.

Uważa on, że przejścia w Mia Milii i Athienou mogłyby być korzystne dla obu społeczności wyspy. Dwa pozostałe warianty, w jego ocenie, przede wszystkim ułatwiłyby podróże Grekom cypryjskim z Larnaki do Nikozji. Erhürman zaznaczył również, że konsultacje z Ankarą trwają i nie ma problemów z komunikacją.

Lider Turków cypryjskich z zadowoleniem przyjął uwzględnienie w siedmiu punktach sekretarza generalnego ONZ kwestii obywatelstwa Republiki Cypryjskiej dla dzieci z mieszanych małżeństw, a także wydarzeń sportowych, w tym meczów piłkarskich dla dzieci poniżej 15. roku życia.

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