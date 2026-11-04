11月4日，联合国秘书长个人特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金在塞浦路斯会见了土族塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼。会晤在埃尔许尔曼的办公室举行，持续了35分钟——从中午至12时35分。正如《塞浦路斯邮报》报道，会谈是在围绕塞浦路斯问题的外交接触加强的背景下举行的。

该报还写道，据报道，土耳其外交部长哈坎·菲丹可能于周五抵达塞浦路斯北部地区。安卡拉正在参与旨在为谈判进程下一步行动创造条件的磋商。

此前的接触

在周三的会晤之前，奥尔金分别与塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和埃尔许尔曼举行了会谈。上周五，她会见了赫里斯托祖利季斯；周一会见了埃尔许尔曼；周二会见了阿里·穆拉特·巴什切里，《塞浦路斯邮报》称其为土耳其驻北尼科西亚的“大使”。此后，奥尔金再次会见了赫里斯托祖利季斯。

塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯表示，与巴什切里的会晤是在收到土耳其副外长希望传达一个信号的消息后举行的。赫里斯托祖利季斯也表示，所涉的是安卡拉希望传达的信息。

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过境点

埃尔许尔曼表示，他的优先事项是讨论已摆在谈判桌上的提议，而不是提出新的提议。他说，根据在纽约展示的地图，正在考虑四个过境点方案：卢鲁吉纳、皮罗伊、阿格兰齐亚和米亚米利亚。

他认为，米亚米利亚和阿西耶努的过境点可能对岛上两个社群都有益。依他评估，另外两个方案主要将便利希腊族塞浦路斯人从拉纳卡前往尼科西亚。埃尔许尔曼还指出，与安卡拉的磋商仍在继续，沟通没有问题。

这名土族塞浦路斯人领导人欢迎联合国秘书长七点内容中纳入有关混合婚姻子女获得塞浦路斯共和国公民身份的问题，以及体育活动，包括15岁以下儿童的足球比赛。

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