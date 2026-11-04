Личный посланник генерального секретаря ООН Мария Анхела Ольгин 4 ноября встретилась на Кипре с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Встреча состоялась в офисе Эрхюрмана и продолжалась 35 минут — с полудня до 12:35. Как сообщает Cyprus Mail, переговоры прошли на фоне активизации дипломатических контактов по кипрскому вопросу.

Издание также пишет, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, по сообщениям, может прибыть в северную часть Кипра в пятницу. Анкара участвует в консультациях, направленных на создание условий для дальнейших шагов в переговорном процессе.

Предыдущие контакты

Перед встречей в среду Ольгин провела отдельные переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и Эрхюрманом. В прошлую пятницу она встречалась с Христодулидисом, в понедельник — с Эрхюрманом, а во вторник — с Али Муратом Башчери, которого Cyprus Mail называет «послом» Турции в северной Никосии. После этого Ольгин снова встретилась с Христодулидисом.

Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что встреча с Башчери состоялась после сообщения о желании заместителя министра иностранных дел Турции передать сигнал. Христодулидис также сказал, что речь шла о сообщении, которое Анкара хотела донести.

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Пункты пересечения

Эрхюрман заявил, что его приоритетом является обсуждение предложений, уже находящихся на столе переговоров, а не выдвижение новых. По его словам, на основе карт, представленных в Нью-Йорке, рассматриваются четыре варианта пунктов пересечения: Лурунджина, Пирой, Агландзия и Миа-Милиа.

Он считает, что переходы в Миа-Милиа и Атхиену могли бы быть полезны для обеих общин острова. Два других варианта, по его оценке, прежде всего облегчили бы поездки греков-киприотов из Ларнаки в Никосию. Эрхюрман также отметил, что консультации с Анкарой продолжаются и проблем в коммуникации нет.

Лидер турок-киприотов приветствовал включение в семь пунктов генерального секретаря ООН вопросов гражданства Республики Кипр для детей от смешанных браков, а также спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей для детей младше 15 лет.

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