美国司法部表示，如果项目获批，唐纳德·特朗普提议在华盛顿附近建设的高250英尺、即76米的凯旋门，施工可能需要33至39个月。该部门评估认为，这座凯旋门无法在特朗普第二个总统任期结束前完工，《卫报》报道。

施工时间表

如果项目获得批准，前六至八个月预计将用于土方工程和地基建设。这些工作最快可于周四开始，而凯旋门地上部分的施工计划最早于2027年5月启动。

该项目以巴黎凯旋门为原型，计划在弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓附近实施，地点位于华盛顿波托马克河对岸。国家首都规划委员会将于周四召开会议，审议批准该项目。同一天，美国内政部可能作出最终决定，国家公园管理局则可能签发许可证或其他文件，以实施该项目。

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诉讼与安全

弗吉尼亚州和哥伦比亚特区已对国家公园管理局和内政部提起诉讼，要求阻止工程开工。原告称该项目在法律上缺乏依据，并表示其未经美国国会批准。

数名退伍军人也向法院提起诉讼，称这座凯旋门将破坏林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间具有历史意义的视觉轴线。政府敦促哥伦比亚特区联邦地区法院法官塔尼娅·丘特坎驳回停止施工的请求，称该建筑的位置和高度可能有助于保护首都免受包括无人机在内的新威胁。

由于该设施靠近华盛顿罗纳德·里根国家机场，并位于飞机进近着陆和起飞航线上，也有人提出警告。美国联邦航空管理局得出结论称，该凯旋门不会对航空安全造成风险。该机构表示，计划在建筑上设置长明火和照向长明火的探照灯，以便飞行员能够看见该设施。

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